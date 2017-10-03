Зачистка ломбардов состоялась

Несмотря на то, что для многих россиян доступ к заемным средствам в банках остается закрытым, спрос на услуги ломбардов довольно низкий. Но это не единственная проблема подобных компаний: с 2015 года сразу 81 ломбард Свердловской области лишился лицензии из-за несоблюдения норм Центробанка. По мнению участников рынка, программа зачистки рынка в ближайшие годы продолжится, и региональный рынок потеряет еще часть игроков.По данным Центробанка, на конец сентября 2017 года на территории Уральского федерального округа зарегистрировано 603 ломбарда, из них 259 — в Свердловской области.За период с 2015 по 2017 год на основании исковых заявлений Банка России в УрФО было принято свыше 300 положительных решений судов о ликвидации ломбардов, в том числе 81 по Свердловской области. При этом за 2015 год удовлетворено 45 исков, за 2016 год — 227, за I половину 2017 года — 32, и 87 находятся в стадии рассмотрения.«Главными основаниями для ликвидации ломбардов являются неисполнение ломбардом предписаний об устранении выявленных нарушений, а также неоднократное нарушение ломбардом ФЗ «О ломбардах», других федеральных законов, нормативных актов ЦБ, в том числе непредоставление отчетности в установленный срок», — сообщили в Уральском Главном управлении Центробанка.Напомним, с середины 2014 года на основании федерального закона деятельность всех ломбардов перешла под контроль Банка России. Согласно новым правилам работы, данные организации обязаны предоставлять в ЦБ отчеты о своей деятельности в установленные регулятором сроки (за каждый квартал, за полугодие, за 9 месяцев календарного года и за 12 месяцев работы).Согласно данным регулятора, по сравнению с предыдущими годами, процент ломбардов, не представивших отчетность в Банк России, сократился с 40% до 6%. В 2017 году не представили отчет 15 вновь зарегистрированных ломбардов на территории УрФО. Из них всего четыре находятся в Свердловской области.«На сегодняшний день в УрФО существуют как крупные ломбарды, входящие в федеральный топ, так и небольшие, «семейные», которые ведут свою деятельность на территории одного небольшого района», — сообщает регулятор.Когда ЦБ объявил о зачистке рынка, президент Ассоциации уральских ломбардов Евгений Потоцкий высказал мнение о том, что под удар попадут в первую очередь небольшие организации. Это объяснялось тем, что эти компании менее обеспечены в финансовом плане, и им будет сложно соблюдать все требования регулятора. Спустя два года опасения Е. Потоцкого оправдались.«В большинстве случаев лицензии лишаются те компании, которые не следят за теми нововведениями, которые запускает Центральный банк России и другие контролирующие органы. Также лицензии лишаются те ломбарды, которые не хотят отслеживать правильность ведения бухгалтерской отчетности и своевременность оплаты налогов. В большинстве случаев это касается некрупных компаний», — прокомментировал результаты зачистки рынка ломбардов генеральный директор сети ломбардов «Перспектива» Олег Фолин.По его мнению, еще одной причиной того, что большое количество компаний ушло с рынка Свердловской области, является тот факт, что сегодня есть большие затруднения с реализацией товара. С начала экономического кризиса спрос достаточно сильно упал.«Первые два года те, кто мог что-то приносить в ломбарды, это делали, а теперь такой возможности у большинства нет. В перспективе в ближайшие годы рынок Свердловской области потеряет еще часть игроков», — сказал эксперт.Ситуация осложняется еще и тем, что на рынке присутствует большое количество теневых ломбардов. Данные компании прикрывают свою деятельность комиссионными магазинами и таким образом уклоняются от выполнения требований Центробанка.При этом регулятор долгое время воздерживался от оценки доли теневого сегмента, в то время как добросовестные участники рынка продолжали считать убытки, которые они несли из-за недобросовестных конкурентов. Не так давно ЦБ объявил о том, что работа с «незаконными комиссионками» уже начата, и уже даже выписаны первые штрафы.Как рассказал на совещании с представителями ломбардного рынка на Урале представитель Нацбанка по Республике Татарстан Илья Новиков, к административной ответственности уже был привлечен первый незаконный ломбард, сумма наложенного штрафа составила 200 тыс. руб.«Казалось бы, ломбардное сообщество должно радоваться. Но после подсчета своих расходов на исполнение требований ЦБ РФ за период с 2014 по 2017 годы такой штраф был оценен как крайне низкий и не препятствующий деятельности незаконных ломбардов», — говорится в отчете с совещания, опубликованном на сайте Ассоциации развития ломбардов.Напомним, что штраф за несвоевременную сдачу отчетов легальными ломбардами может доходить до 500 тыс. руб., поэтому наказание в 200 тыс. руб. за незаконную деятельность на этом рынке, по мнению его представителей, несущественно.Таким образом, как отмечают участники рынка, главную задачу, которую должен решить ЦБ — очистить сегмент от «нелегальных комиссионок» — регулятор пока не выполнил. Это, в свою очередь, приведет к тому, что количество добросовестных игроков в ближайшее время вновь может сократиться.