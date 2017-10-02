Тандем заехал в тупик

В Екатеринбурге 30 сентября урбанисты из фонда «Город.PRO» проинспектировали новые велодорожки. Итог осмотра, по признанию участников поездки, оставил впечатление хаоса. Вместо единой маршрутной сети администрация Екатеринбурга создала разбросанные по городу трассы. Как их соединять, урбанисты не знают. По их словам, ситуация с велодорожками отражает общую проблему с планированием ремонта всей улично-дорожной сети в Екатеринбурге.Идея провести инспекцию появилась у директора фонда «Город.PRO» Ларисы Бузуновой еще в августе 2017 года. Поводом для этого стали частые ДТП с участием велосипедистов.По словам Л. Бузуновой, массовое строительство велодорожек началось в Екатеринбурге четыре года назад. Новые трассы были заложены во все объекты ремонта и реконструкции улично-дорожной сети.Предполагалось, что наличие выделенных полос для двухколесного транспорта должно было повлиять, в том числе, на статистику аварий. Однако после появления дорожек велосипедисты по-прежнему попадают под колеса автомобилей.Примечательно, что эти проекты были реализованы в период тесного сотрудничества фонда и бывшего замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Липовича (ушел в отставку в феврале 2017 года — прим. ред.). Оно объяснялось общими взглядами экс-чиновника и активистов фонда на автомобилизацию города. И Липович, и урбанисты были недовольны увеличением личного транспорта на улицах Екатеринбурга. Ко времени своей отставки замглавы администрации города открыто признавался, что все его усилия были направлены на то, чтобы заставить горожан отказаться от автомобилей.В субботу урбанисты выбрали маршрут от Южного автовокзала до площади Труда.Во время объезда они столкнулись сразу с несколькими проблемами: разрывы между велодорожками, неудачные трассировки. Местами на участках не было ни разметок, ни знаков. Поэтому пешеходы просто игнорировали существование велодорожек на тротуарах.«Могу сказать, что основная боль — это пересечения, перекрестки. Велодорожки начинаются из ниоткуда и ведут в никуда. И непонятно, как эти куски связать», — сказала по итогам поездки Л. Бузунова.Чиновники, по словам урбанистов, утверждали новые проекты, которые не были логически связаны. В результате все отремонтированные улицы существуют отдельно друг от друга.Однако, если фонду «Город.PRO» удастся разработать план по соединению велодорожек, вряд ли можно рассчитывать на его принятие в администрации Екатеринбурга. После отставки Евгения Липовича урбанисты лишились какой-либо поддержки в муниципалитете. С преемником Е. Липовича — Евгением Архиповым у активистов «Город.PRO» не получилось наладить такого же взаимодействия.Теперь же активисты фонда рассчитывают на поддержку екатеринбургских велосипедистов. Насколько массовой она будет, судить сложно. Во время субботнего объезда к активистам фонда присоединились всего с десяток горожан.Сомнительно, что автомобилисты и пешеходы также поддержат требования фонда к администрации города. Основные аргументы, высказанные В. Злоказовым в пользу велодорожек, сводятся к борьбе за экологию и поддержке здорового образа жизни. Подобные доводы вряд ли найдут отклик среди большого числа горожан.