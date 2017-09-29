Кризис

ЦБ намерен продать Бинбанк и «ФК Открытие»

Центральный Банк России рассчитывает вернуть значительную часть средств, которые будут затрачены на санацию Бинбанка и «ФК Открытие». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ЦБ Эльвира Набиуллиной.



«Мы собираемся банки продавать и значительную часть этих денег вернуть. Это не подарок, мы входим в собственность», — сказала она.



Она также заявила, что ЦБ намерен привлечь максимальное число независимых директоров в управляющие органы Бинбанка и «ФК Открытие». По ее словам, наиболее вероятным вариантом продажи Бинбанка и «ФК Открытие» является публичное размещение акций на бирже.



«Нам не нужен один единственный стратегический инвестор. Мы как раз хотим сделать эти банки публичными, чтобы было публичное размещение, чтобы массовым инвесторам это было интересно», — сказала она.



Э.Набиуллина отметила, что инфляционные риски от операций ЦБ по санации Бинбанка и «ФК Открытие» отсутствуют.



«На наш взгляд, такого риска нет. Даже те суммы, о которых может идти речь, не обязательно приведут к росту денежной массы. Мы сейчас проводим политику инфляционного таргетирования. Конечно, мы будем абсорбировать эти средства, чтобы ставка позволяла нам достигать того уровня инфляции, на который мы рассчитываем, — вблизи 4%», — сказала она.



Глава регулятора также отметила, что ситуация в «ФК Открытие» со средствами клиентов близка к нормализации, в Бинбанке также вскоре нормализуется. Глава регулятора считает, что субсидиарная ответственность должна вводиться для влияющих на принятие управленческих решений собственников санируемых банков.



«Те, кто оказывает влияние на принятие решений, приведших к неэффективности, к убыткам, должны иметь субсидиарную ответственность», — сказала она, отметив, что под ответственность должен подпадать не обязательно контрольный собственник, но и член совета директоров, осуществляющий теневое управление.

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