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В торговом центре Екатеринбурга надзорные органы изъяли груши неизвестного происхождения

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2017. Управление Россельхознадзора по Свердловской области совместно со Свердловской транспортной прокуратурой и Екатеринбургской таможней 26 сентября 2017 года провело рейдовое мероприятие в крупном торговом центре Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Целью надзорного мероприятия было предупреждение, выявление и пресечение оборота и реализации запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, а также правонарушений в сфере карантина растений.



В результате рейда в торговом центре выявлены груши свежие в количестве 4,06 кг неустановленного происхождения без документов, подтверждающих происхождение продукции. На упаковке отсутствовала этикетка и маркировка.



В соответствии действующим законодательством опасная продукция изъята из оборота и уничтожена.

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