Россельхознадзор выявил в Свердловской области 280 кг масла неустановленного происхождения

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нарушение ...19.11.2024 Свердловский Россельхознадзор выявил партию сфальсифицированного масла из Омской области
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2024. Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора выявлена партия ...15.11.2024 Свердловский Россельхознадзор выявил 50 тонн фальсифицированного сливочного масла
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2024. Управление Россельхознадзора по Свердловской области выявило 50 тонн ...01.11.2024 Россельхознадзор выявил фальсифицированное масло в Челябинске
УрБК, Челябинск, 01.11.2024. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило фальсифицированное масло в ...19.07.2022 Свердловский Россельхознадзор выявил производителя 76 тонн фальшивого сливочного масла
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области при проведении ...