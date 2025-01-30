Россельхознадзор выявил в Свердловской области 280 кг масла неустановленного происхождения

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило на территории Свердловской области 280 кг масла неустановленного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Было установлено, что ИП Расторгуев А.С. оформил производственный ветеринарный сопроводительный документ (ВСД) на топленое масло, сырьем для которого, согласно документам, послужило масло производства ООО «Предо», которое, в свою очередь, по документам было изготовлено из сливок, якобы произведенных из масла, тогда как единственным сырьем для подобной продукции может служить только сырое молоко. Таким образом, достоверно установить происхождение продукции не представлялось возможным.



Управление Россельхознадзора приняло меры в отношении лиц, допустивших нарушения. ИП Расторгуеву А.С. объявлено предупреждение, производственный ВСД аннулирован.



В региональные управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, к чьей подведомственности относится ООО «Предо», а также самому производителю направлены информационные письма.