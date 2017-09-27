Владельцев сетей ждет дисквалификация

Жители и компании Свердловской области продолжают жаловаться на необоснованные отказы владельцев сетей газо- и электроснабжения в технологическом присоединении или затягивании процесса. Специалисты регионального Управления Федеральной антимонопольной службы считают, что у сетевых организаций нет законных оснований отказывать в услуге кому-либо, и грозят привлекать к ответственности руководителей, а при повторных нарушениях дисквалифицировать. В свою очередь, крупные «сетевики» отмечают, что хаос на рынке создают небольшие компании, которые ограничивают доступ к коммуникациям.В I полугодии 2017 года специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы Свердловской области получили 46 обращений по вопросам технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям водо-, тепло-, электро- и газоснабжения. Причем наибольшее количество жалоб приходится на две последние сферы.Как поясняют в надзорном органе, чаще всего потребителей возмущает, что сетевые организации нарушают сроки подключения технологического присоединения или вовсе в нем отказывают. С точки зрения УФАС, законных оснований для отказа в услуге у «сетевиков» нет.«Общая позиция Федеральной антимонопольной службы состоит в том, что у сетевых организаций, по сути, отсутствуют какие-либо основания отказывать в заключении договора о технологическом присоединении. Даже если у вас труба слишком маленькая, вы через две недели должны прийти в правительство Свердловской области и попросить их включить в инвестпрограмму, а если вы этого не сделали, это ваши личные проблемы. Если у вас в программе ничего нет, то у вас все хорошо, и мы можем требовать исполнения законодательства», — сообщил во время публичного обсуждения правоприменительной практики надзорного органа руководитель Свердловского УФАС Дмитрий Шалабодов.По его словам, в ведомстве сложилась практика, когда к административному наказанию привлекают не сетевую компанию, а должностное лицо. В случае повторного нарушения таким руководителям грозит дисквалификация от должности на срок до трех лет.«Мы принципиально занимаем позицию по привлечению к административной ответственности, в том числе руководителей ГРО, электросетей, водоканалов. Потому что если не привлекать к ответственности руководителя, платит штраф предприятие, а ситуация не сильно улучшается. Сейчас по ряду руководителей мы уже повторно возбуждаем дела и планируем довести их до дисквалификации. Если они не могут организовать работу на своих предприятиях, наверное, нет смысла им руководить», — прокомментировал руководитель регионального УФАС.По данным надзорного органа, за I полугодие 2017 года сумма штрафов за нарушения правил техприсоединения в регионе составила 1 млн 650 тыс. руб. Это на 30 тыс. руб. больше, чем годом ранее.Проблемы с техприсоединением чаще всего возникают у небольших сетевых организаций, прокомментировали УрБК в Свердловском филиале ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго».«В Свердловской области помимо нас еще порядка 117 территориальных сетевых организаций, в чьем владении есть сети — я не говорю про аренду, только про собственников. И когда заходит речь о доступности инфраструктуры, возникает вопрос о том, как наладить процедуру техприсоединения в мелких территориальных сетевых организациях до уровня крупных, которых в регионе 2-3. Мы как крупнейшая компания контролируемся со всех сторон, у небольших организаций бизнес-процесс, скажем, не налажен до такого уровня. Поэтому очень важно провести в небольших ТСО работы по повышению прозрачности, оперативности и качества выполнения работ», — пояснила пресс-секретарь «Свердловэнерго» Наталья Балдова.Помимо небольших сетевых компаний, в регионе присутствуют и арендаторы сетей, которые также обязаны осуществлять технологические присоединения к сетям по заявкам потребителей. Однако в реальности арендаторов может останавливать договор с собственником участка сети. Подобные условия создают, по сути, новый рынок услуг — по даче согласия на технологическое присоединение или подключение.«У нас были случаи, когда давали сети в аренду, но условия договора предусматривали получение согласия арендодателя на каждое подключение. Арбитражный суд поддержал нашу позицию, увидев в этом вертикальное соглашение, которое приводит к навязыванию невыгодных условий. Для чего такое согласие выводится? Чтобы организовать рынок по даче согласия, это нерегулируемый рынок в сфере естественной монополии», — сообщил заместитель руководителя Управления ФАС Сергей Волков.Отметим, что с 7 октября 2017 года вступают в силу поправки в правила технологического присоединения к сетям, которые, в частности, сокращают срок подготовки договора с заявителем. Учитывая, что нарушение сроков и так является одной из самых частых причин жалоб заявителей, подобная инициатива может только усугубить ситуацию.