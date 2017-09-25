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В Екатеринбурге теплом обеспечены почти 3 тыс. многоквартирных домов

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. В Екатеринбурге на сегодняшний день теплом обеспечены 2 тыс. 960 многоквартирных домов. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.



Что касается социальных объектов, то с теплом уже 107 общеобразовательных школ (61%), 253 детских сада (59%), 79 больниц (44%).



Со вторника, 26 сентября, стартует третий этап подключения, в ходе которого будут тепло получать социальные объекты и другие потребители, расположенные в квадрате улиц Татищева — Халтурина — Готвальда — Стрелочников — Луначарского — проспект Ленина, Амундсена — Московская — Объездная, а также на Эльмаше, в районе Цирка и СДЮШОР «Юность», других близлежащих кварталах.

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