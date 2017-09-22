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Чистый убыток НПК «Уралвагонзавод» вырос на 40%
22 сентябрь 2017 (16:34)
Деятельность НПК «Уралвагонзавод» продолжает быть убыточной и после смены собственника в конце прошлого года. Так, согласно отчетности корпорации, в I полугодии 2017 года чистый убыток УВЗ по МФСО достиг 3 млрд 133 млн руб., это на 39,7% больше, чем годом ранее. В то же время, единственный акционер компании — государственная корпорация «Ростех» опубликовала решение о дополнительной эмиссии 15 млн акций УВЗ, которые, вероятно, сама и выкупит. Эксперты считают, что владелец намерен пополнить уставный капитал компании, чтобы компенсировать убытки корпорации.
Напомним, по итогам 2014 года чистый убыток корпорации по МСФО составил 5,3 млрд руб., в 2015 году — 16,4 млрд руб., в 2016 году — 4,5 млрд руб. Предприятие пыталось решить финансовые проблемы с помощью банковских кредитов и облигаций, однако в итоге оказалось на грани банкротства из-за конфликта Альфа-банком. В результате в конце 2016 года 100% акций НПК «Уралвагонзавод», которые ранее находились в федеральной собственности, передали в качестве имущественного взноса государства в состав госкорпорации «Ростех». Примечательно, что новый собственник оценивал актив как неинтересный с точки зрения инвестиционной привлекательности.
Накануне стало известно о намерении «Ростеха» дополнительно эмитировать 15 млн акций НПК «Уралвагонзавод». Номинальная стоимость каждой составит 1 тыс. руб. Разместить их планируется по закрытой подписке между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и самим «Ростехом». Таким образом, уставный капитал акционерного общества увеличится на 15 млрд руб.
Решение акционера предприятия напрямую связано с убыточностью «Уралвагонзавода», считает независимый финансовый аналитик Константин Селянин.
«Уралвагонзавод» был убыточен и в прошлом году. Это означает, что предприятие имеет недостаточный капитал и, соответственно, объем оборотных средств. Без увеличения уставного капитала невозможно восстановление прибыльности предприятия и развитие производства. Поэтому «Ростех» сделал техническую эмиссию. Это мера пополнения капитала предприятия, который «похудел» из-за убытков», — прокомментировал аналитик.
Кроме того, подобный шаг призван показать контрагентам надежность предприятия. Напомним, в последние годы платежная дисциплина УВЗ по контрактам оставляет желать лучшего. Картотека Арбитражного суда Свердловской области насчитывает десятки исков к предприятию.
Однако увеличение уставного капитала в итоге может лишь временно улучшить ситуацию. За последние годы к этой мере уже прибегали не раз. Согласно отчетности НПК «Уралвагонзавод» за I полугодие 2017 года, уставный капитал компании достигал почти 57 млрд руб. При этом на момент регистрации корпорации в ЕГРЮЛ в 2008 году уставный капитал был менее 15 млрд руб. Таким образом, менее чем за 10 лет он вырос в четыре раза.
Проблема предприятий, которые работают на гособоронзаказе, в том, что они не заинтересованы в снижении издержек производства. Такую мысль озвучил замруководителя ФАС Максим Овчинников во время своего визита в Екатеринбург в начале сентября.
«Когда нам в 2016 году отдали вопросы регулирования цен в сфере гособоронзаказа, мы выяснили печальную вещь: действующие правила ценообразования стимулируют предприятия не снижать затраты на производство вооружения и военной техники, а наоборот всеми способами, легальными и нелегальными, повышать себестоимость. Принципы расчета цены основаны на так называемом затратном методе, который включает издержки плюс фиксированный норматив рентабельности, предположим, 10%. Если издержки 100 руб., то чистая прибыль будет 10 руб., если 200 руб., то 20 руб. Кто в этой ситуации будет снижать издержки? Никто, и мы это наблюдаем», — рассказал он.
По его словам, из-за этого на многих оборонных предприятиях сегодня трудоемкость производства выше, чем была в СССР.
«Все программы по модернизации предприятий, в том числе за счет государственных средств, к сожалению, не дают никакого эффекта в виде снижения трудоемкости, повышения эффективности работ. Мы видим печальную картину: во многих предприятиях трудоемкость на сегодняшний день выше, чем была в Советском Союзе. Как такое может быть, когда сегодня есть роботизированные станки, которые могут заменить 20 человек каждый? А все просто: никому не выгодно показывать, какие издержки по факту складываются на предприятии, и снижать их», — добавил замруководителя ФАС.
ФАС намерена изменить правила ценообразования в сфере гособоронзаказа, чтобы простимулировать предприятия на снижение затрат. Подобная мера может серьезно ударить по заводам, которые привыкли к стабильным поступлениям из бюджета. Не обойдет это стороной и НПК «Уралвагонзавод», которая привыкла решать свои проблемы за счет государственной поддержки.
Напомним, по итогам 2014 года чистый убыток корпорации по МСФО составил 5,3 млрд руб., в 2015 году — 16,4 млрд руб., в 2016 году — 4,5 млрд руб. Предприятие пыталось решить финансовые проблемы с помощью банковских кредитов и облигаций, однако в итоге оказалось на грани банкротства из-за конфликта Альфа-банком. В результате в конце 2016 года 100% акций НПК «Уралвагонзавод», которые ранее находились в федеральной собственности, передали в качестве имущественного взноса государства в состав госкорпорации «Ростех». Примечательно, что новый собственник оценивал актив как неинтересный с точки зрения инвестиционной привлекательности.
Накануне стало известно о намерении «Ростеха» дополнительно эмитировать 15 млн акций НПК «Уралвагонзавод». Номинальная стоимость каждой составит 1 тыс. руб. Разместить их планируется по закрытой подписке между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и самим «Ростехом». Таким образом, уставный капитал акционерного общества увеличится на 15 млрд руб.
Решение акционера предприятия напрямую связано с убыточностью «Уралвагонзавода», считает независимый финансовый аналитик Константин Селянин.
«Уралвагонзавод» был убыточен и в прошлом году. Это означает, что предприятие имеет недостаточный капитал и, соответственно, объем оборотных средств. Без увеличения уставного капитала невозможно восстановление прибыльности предприятия и развитие производства. Поэтому «Ростех» сделал техническую эмиссию. Это мера пополнения капитала предприятия, который «похудел» из-за убытков», — прокомментировал аналитик.
Кроме того, подобный шаг призван показать контрагентам надежность предприятия. Напомним, в последние годы платежная дисциплина УВЗ по контрактам оставляет желать лучшего. Картотека Арбитражного суда Свердловской области насчитывает десятки исков к предприятию.
Однако увеличение уставного капитала в итоге может лишь временно улучшить ситуацию. За последние годы к этой мере уже прибегали не раз. Согласно отчетности НПК «Уралвагонзавод» за I полугодие 2017 года, уставный капитал компании достигал почти 57 млрд руб. При этом на момент регистрации корпорации в ЕГРЮЛ в 2008 году уставный капитал был менее 15 млрд руб. Таким образом, менее чем за 10 лет он вырос в четыре раза.
Проблема предприятий, которые работают на гособоронзаказе, в том, что они не заинтересованы в снижении издержек производства. Такую мысль озвучил замруководителя ФАС Максим Овчинников во время своего визита в Екатеринбург в начале сентября.
«Когда нам в 2016 году отдали вопросы регулирования цен в сфере гособоронзаказа, мы выяснили печальную вещь: действующие правила ценообразования стимулируют предприятия не снижать затраты на производство вооружения и военной техники, а наоборот всеми способами, легальными и нелегальными, повышать себестоимость. Принципы расчета цены основаны на так называемом затратном методе, который включает издержки плюс фиксированный норматив рентабельности, предположим, 10%. Если издержки 100 руб., то чистая прибыль будет 10 руб., если 200 руб., то 20 руб. Кто в этой ситуации будет снижать издержки? Никто, и мы это наблюдаем», — рассказал он.
По его словам, из-за этого на многих оборонных предприятиях сегодня трудоемкость производства выше, чем была в СССР.
«Все программы по модернизации предприятий, в том числе за счет государственных средств, к сожалению, не дают никакого эффекта в виде снижения трудоемкости, повышения эффективности работ. Мы видим печальную картину: во многих предприятиях трудоемкость на сегодняшний день выше, чем была в Советском Союзе. Как такое может быть, когда сегодня есть роботизированные станки, которые могут заменить 20 человек каждый? А все просто: никому не выгодно показывать, какие издержки по факту складываются на предприятии, и снижать их», — добавил замруководителя ФАС.
ФАС намерена изменить правила ценообразования в сфере гособоронзаказа, чтобы простимулировать предприятия на снижение затрат. Подобная мера может серьезно ударить по заводам, которые привыкли к стабильным поступлениям из бюджета. Не обойдет это стороной и НПК «Уралвагонзавод», которая привыкла решать свои проблемы за счет государственной поддержки.
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