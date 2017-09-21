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В Екатеринбурге стартует второй этап подключения потребителей к отоплению

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. Сегодня в Екатеринбурге начался второй этап подключения теплофикационных магистралей для обеспечения теплоснабжения потребителей, который продлится с 21 по 25 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской сетевой компании.



В ходе второго этапа будет обеспечено теплоснабжение потребителей Железнодорожного района (ул. Завокзальная, Ереванская, Артинская, Пехотинцев, С. Перовской, Бебеля); Верх-Исетского (ул. Попова, Московская); Орджоникидзевского (Градмаш-Машиностроителей, Кировоградская, Донбасская; Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская; Шефская, Космонавтов, Фрезеровщиков, Красных командиров, Войкова, Лобкова, Стачек).



Также тепло будет подано в Ленинский район (ул. Попова, Куйбышева, Шейнкмана, Московская, Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, С. Дерябиной, Серова, Сурикова, Фурманова, Большакова, Щорса), Чкаловский (ул. Союзная, Авиационная, Серова, Щорса), а также в Березовский и Верхнюю Пышму.



«Как предупреждали ранее, график подключения потребителей может корректироваться в зависимости от технической целесообразности: так, из объектов первого этапа подключение ряда домов района ВИЗ и Юго-Западный переносится на сегодня — 21.09, но подключены потребители района Эльмаш, запланированные во втором этапе», — пояснили в пресс-службе.



Напомним, первый этап подключения проходил с 18 по 20 сентября. В уральской столице сейчас с теплом свыше 690 домов и 181 социальный объект: детские сады, школы, объекты медицинского назначения.

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