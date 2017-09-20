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На Среднем Урале только треть работодателей готовы трудоустроить кандидатов без опыта
20 сентябрь 2017 (13:04)
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. В Свердловской области всего 33% работодателей готовы взять на работу кандидатов без опыта. Такие данные показал совместный опрос HeadHunter и портала для молодых специалистов Career.ru.
Среднее вознаграждение для таких специалистов составляет в регионе 29 тыс. руб. Наименее востребованы специалисты без опыта в сферах «Искусство, медиа», «Спорт, фитнесс» и «Топ-менеджмент». Больше всего в Свердловской области молодых специалистов ждут в профобластях «Продажи», «Банки» и «Административный персонал».
«Большинство опрошенных руководителей утверждают, что новым сотрудникам требуется большой срок на обучение. Поэтому проще взять опытного человека, чтобы не терять драгоценное время. А если же работодатель и готов обучать новичков, то еще одной причиной отказа служит потенциальное сокращение штата и отсутствие нужды в новых кандидатах на ближайший год. При этом меньше всего работодателей пугают возможные ошибки со стороны неопытных работников — с этим готовы мириться 91% респондентов», — комментирует Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.
В целом по России 26% респондентов-работодателей не принимают к себе специалистов без опыта. Еще два года назад доля таких ответов составляла 11%. Рост негативного отношения к молодым специалистам аналитики объясняют амбициозностью и большими заработными ожиданиями кандидатов без опыта. При этом молодые люди обладают недостаточным количеством навыков для работы.
Среднее вознаграждение для таких специалистов составляет в регионе 29 тыс. руб. Наименее востребованы специалисты без опыта в сферах «Искусство, медиа», «Спорт, фитнесс» и «Топ-менеджмент». Больше всего в Свердловской области молодых специалистов ждут в профобластях «Продажи», «Банки» и «Административный персонал».
«Большинство опрошенных руководителей утверждают, что новым сотрудникам требуется большой срок на обучение. Поэтому проще взять опытного человека, чтобы не терять драгоценное время. А если же работодатель и готов обучать новичков, то еще одной причиной отказа служит потенциальное сокращение штата и отсутствие нужды в новых кандидатах на ближайший год. При этом меньше всего работодателей пугают возможные ошибки со стороны неопытных работников — с этим готовы мириться 91% респондентов», — комментирует Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.
В целом по России 26% респондентов-работодателей не принимают к себе специалистов без опыта. Еще два года назад доля таких ответов составляла 11%. Рост негативного отношения к молодым специалистам аналитики объясняют амбициозностью и большими заработными ожиданиями кандидатов без опыта. При этом молодые люди обладают недостаточным количеством навыков для работы.
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