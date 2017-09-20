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Центробанк может ввести временную администрацию в Бинбанке
20 сентябрь 2017 (10:57)
УрБК, Москва, 20.09.2017. Центробанк может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанке и передать его в свой Фонд консолидации банковского сектора, созданный для санации банков. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к регулятору и Бинбанку.
Как уточняют собеседники газеты, вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал». ЦБ может объявить свое решение в четверг.
Отметим, что Бинбанк вел переговоры о его передаче в фонд ЦБ. Сейчас ситуация относительно стабильная и можно договариваться по-хорошему, считают источники. За август пассивы Бинбанка сократились на 5%: он на треть сократил заимствования от ЦБ и банков — до 34 млрд и 50 млрд руб. соответственно, депозиты населения — на 22 млрд руб., до 534 млрд.
Руководитель пресс-службы Бинбанка Кирилл Гуманков отказался прокомментировать информацию о возможном введении временной администрации.
«Мы не комментируем», — сказал он РИА «Новости».
Отметим, что ранее сообщалось о том, что Бинбанк начинает процесс реорганизации, чтобы присоединить к себе Уралприватбанк. Бинбанк приобрел 99,84% акций Уралприватбанка (УПБ) еще в марте 2015 года. Однако процесс слияния активов двух кредитных учреждений стартовал только сейчас.
Как уточняют собеседники газеты, вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал». ЦБ может объявить свое решение в четверг.
Отметим, что Бинбанк вел переговоры о его передаче в фонд ЦБ. Сейчас ситуация относительно стабильная и можно договариваться по-хорошему, считают источники. За август пассивы Бинбанка сократились на 5%: он на треть сократил заимствования от ЦБ и банков — до 34 млрд и 50 млрд руб. соответственно, депозиты населения — на 22 млрд руб., до 534 млрд.
Руководитель пресс-службы Бинбанка Кирилл Гуманков отказался прокомментировать информацию о возможном введении временной администрации.
«Мы не комментируем», — сказал он РИА «Новости».
Отметим, что ранее сообщалось о том, что Бинбанк начинает процесс реорганизации, чтобы присоединить к себе Уралприватбанк. Бинбанк приобрел 99,84% акций Уралприватбанка (УПБ) еще в марте 2015 года. Однако процесс слияния активов двух кредитных учреждений стартовал только сейчас.
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