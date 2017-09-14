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Из-за долгов управляющих компаний в 542 млн рублей екатеринбуржцы могут остаться без тепла

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» уведомил АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» о массовой невыдаче паспортов готовности домов к началу к осенне-зимнего периода 2017-2018 годов из-за долгов управляющих компаний на общую сумму 542,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«50 управляющих компаний Екатеринбурга не погасили задолженность за потреблённые многоквартирными домами теплоэнергоресурсы к началу отопительного сезона. Обязательным условием подключения потребителя к теплу в соответствии с приказом Минэнерго РФ №103 является отсутствие задолженности», — говорится в сообщении.



В Чкаловском районе города акты готовности не получили дома, находящиеся на обслуживании УК «Чкаловская» (166,3 млн руб.), УК «РОДОНИТ» (14,3 млн руб.), ТСЖ «Родонитовая 32» (4,8 млн руб.), УК «РОЩИНСКАЯ» (6,2 млн руб.), ЖСК «РОЩИНСКИЙ-7.1» (4,2 млн руб.), ТСЖ «Родонитовая 8» (4 млн руб.), ТСЖ «Уютный Дом» (1,3 млн руб), ООО «Екатеринбургское предприятие ЭКО» (2,6 млн руб.), ЖК «Металлист» (1,6 млн руб.), ЖК 183 (1,5 млн руб.).



В Ленинском районе рискуют быть не подключенными к теплу в указанный график дома ООО УК «Ирюм» (22,7 млн руб.), ООО «Ремстройкомплекс» (46,6 млн руб.), ООО «УК «Жилой комплекс «Изумрудный» (8,8 млн руб.), ТСЖ «Парус» (1,8 млн руб.), ООО «УК Стройжилсервис» (1,6 млн руб.).



В Железнодорожном районе угроза неподключения существует для домов, управляемых УК «Стрела» (51,5 млн руб.), ООО «УК ЭКО» (6,4 млн руб.), ООО «УК «СЕВЕРКА» (14 млн руб.), ТСЖ «Подгорная, 6» (2,2 млн руб.), ТСЖ «ТЕХНИЧЕСКАЯ 48» (2 млн руб), ООО «УК «Гранит» (10,4 млн руб.).



В Октябрьском районе тепло не будет подано в дома, относящиеся к зоне обслуживания ООО «РЕМСТРОЙКОМПЛЕКС» (40,4 млн руб), ООО «УК «Шарташская» (8,3 млн руб.), УК «Пионер»(5,6 млн руб.), ТСЖ «Авиаторов,12» (1,9 млн руб.), ТСЖ «Виктория» (1,4 млн руб.).



В Верх-Исетском районе отопительный сезон не начнется в домах из-за долгов ООО «Управляющая компания «Пионер» (16,3 млн руб.), ТСЖ «Токарей 24» (3 млн руб.), ООО «УК «СД-Эксплуатация» (6,3 млн руб.), ТСЖ «Южный-2» (4 млн руб.), ООО «УК «Сервико» (3,6 млн руб.), ТСЖ «Улица Московская,1» (1,5 млн руб.).



В Кировском районе без паспортов готовности к зиме остались дома управляющих компаний-должников ПЖЭК 210 (4,7 млн руб.), ТСЖ «Кедр» (6,3 млн руб.), ТСЖ «ОКРАИНА» (3,6 млн руб.), ПЖЭК № 135 (2,7 млн руб.), ООО «Прогресс-Урал» (2,7 млн руб.), ТСЖ «18 городок» (2 млн руб.), ТСЖ «Гагаринский» (1,4 млн руб.).



В Орджоникидзевском районе не выполнили условия подключения к теплу дома ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» (7,6 млн руб.), ТСЖ «Эльмашевское» (6,4 млн руб.), ООО «УЖК Энергия» (4,3 млн руб.), ТСЖ «Космонавтов 38 А» (3 млн руб.), ООО «УК «ЖКХ ЭЛЬМАШ» (2,6 млн руб.), ТСЖ «Космонавтов, 68» (1,6 млн руб.), ООО «УК «Зеленый город» (16,8 млн руб.), ООО «УК «Перспектива» (4 млн руб.), ТСЖ «Девятка» (2 млн руб.), ТСЖ «Таганская-17» (1,7 млн руб.).

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