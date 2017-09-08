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Власти РФ поддержали проект о страховании вкладов малых предприятий

УрБК, Москва, 08.09.2017. Кабинет министров России поддержал проект закона о страховании вкладов малых предприятий в банках РФ с учетом ряда замечаний и уточнений.



«Законопроект направлен на введение механизма страхования денежных средств малых предприятий, размещенных на счетах в банках. Максимальный размер страхового возмещения таким организациям будет аналогичен размеру страхового возмещения, установленному для вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и составит 1,4 млн руб.», — отмечается в справке к соответствующему документу.



Помимо этого, проект вносит правки в законодательство страны, в соответствии с ними перешедшие к Агентству по страхованию вкладов (АСВ) требования по договорам вклада в банке и договорам счета в банке, одной из сторон по которым выступают малые предприятия, будут включены в состав требований кредиторов третьей очереди.



Как отмечают авторы документа, реализация предусмотренных данным проектом положений даст возможность обеспечить защиту малых предприятий от крупных финансовых затруднений из-за отзыва лицензии у банков, в которых размещены деньги. Также это создаст условия для беспрерывного осуществления ими хозяйственной деятельности.



В то же время кабмин считает целесообразным исключить из перечня документов, представляемых АСВ для выплаты страхового возмещения, документы, подтверждающие факты внесения в отношении юридического лица записи в единый государственный реестр юридических лиц и реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.



Также из этого списка, по мнению кабмина, следует исключить документ, подтверждающий полномочия представителя юрлица действовать от его имени, в отношении лица, имеющего такие полномочия в силу закона. Необходимость представления учредительных документов юрлица при обращении в АСВ с требованием о выплате страхового возмещения также представляется правительству излишней.

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