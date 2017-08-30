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Центробанк ввел временную администрацию в «ФК Открытие»

УрБК, Москва, 30.08.2017. С 29 августа 2017 года Банк России ввел временную администрацию по управлению ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в состав которой вошли сотрудники регулятора и ООО «УК ФКБС». Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.



Кроме того, отныне Центробанк станет основным инвестором «ФК Открытие», используя денежные средства фонда консолидации банковского сектора. Как отмечает регулятор, действия согласованы с собственниками и руководителями кредитной организации. На ее работу принятые меры не повлияют.



«Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется», — поясняют в сообщении ЦБ РФ.



Финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу «ФК Открытие», в том числе ПАО Страховая компания «Росгосстрах», ПАО Национальный банк «ТРАСТ», ПАО «Росгосстрах Банк», АО «НПФ Лукойл-гарант», АО «НПФ Электроэнергетики», ОАО «НПФ «РГС», АО «Открытие Брокер», а также «Точка» и Рокетбанк продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.



«ФК Открытие» создано 15 декабря 1992 года. Банк является системно значимой кредитной организацией, по объему активов занимает 8 место. Инфраструктура кредитной организации включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений.



Напомним, «ФК Открытие» два месяца возвращает клиентам деньги: АКРА присвоило ему низкий рейтинг (ВВВ-), лишивший его права работать с деньгами госкомпаний и пенсионных фондов. А после краха «Югры» банк стал объектом информационной атаки, говорил В. Беляев.



В июне-июле компании забрали из банка 430 млрд руб., а граждане — 36 млрд. В июле банки забрали из «ФК Открытие» 263 млрд руб. Примерно половина из утекших 621 млрд руб. — сворачивание сделок обратного репо, остальное — плановые оттоки средств из-за рейтинга и внеплановые изъятия, объяснял представитель «Открытия». К 1 августа ликвидные активы «ФК Открытие», по подсчетам Fitch, покрывали лишь 20% клиентского фондирования.

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