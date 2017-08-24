Последний капремонт

В рамках реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов жилые здания 1930-1940 годов постройки, скорее всего, переживают последнюю реконструкцию. Срок эксплуатации «сталинок» составляет 125 лет, однако уже сейчас во многих домах необходимо менять межэтажные перекрытия. Действующая программа капремонта, рассчитанная на 30 лет, такой вид работ не включает, а к моменту ее окончания в 2044 году «сталинки» рентабельнее будет уже расселять.Многоквартирные дома (МКД) в Свердловской области в рамках программы капремонта обновляют третий год. Согласно краткосрочному плану, в 2017 году на Среднем Урале подрядчикам предстоит отремонтировать свыше 2,4 тыс. МКД площадью более 5 млн кв. м., в частности, 868 домов в Екатеринбурге.По словам генерального директора Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области Станислава Суханова, сейчас под капремонт в основном попадают дома 1930-1950-х годов постройки. Летом подрядчики сконцентрированы на сезонных работах — обновлении фасадов, крыш, замене систем отопления, ремонте подвалов и чердаков. В случае с последними и могут возникать проблемы.«Начинаем утеплять чердак, штукатурка на верхнем этаже, как правило, в небольших двух- трехэтажных домах начинает обваливаться. Видимо, настолько уже капитальный ремонт чердачных перекрытий или крыши в доме требовался давно. Такое тоже бывает. Об этом, кстати, СМИ пишут очень часто. Дома, которые мы сейчас ремонтируем, это же в основном старых годов постройки. Их сейчас будет все меньше и меньше, поэтому, конечно, через пять лет таких вопросов уже не будет», — рассказал Станислав Суханов.Сейчас перечень работ, включенных в программу капремонта, не содержит замену межэтажных перекрытий. Кроме того, для подобной реконструкции необходимо отселение жильцов, а это уже входит в полномочия органов местного самоуправления.Напомним, в рамках программы капремонта дома жителям обновляют «авансом»: расплачиваться за работы им предстоит до 2044 года. Соответственно, уже сейчас сотрудники фонда рассчитывают, сколько жители дома смогут собрать за этот срок, и при составлении сметы рассчитывают на эту сумму. Иначе МКД, капремонт в которых придется под конец действия программы, денег не останется. В связи с этим любые дополнительные работы потребуют либо новых источников финансирования программы, либо увеличения суммы сборов с жителей.«Каждый дом имеет определенный лимит, который он соберет за 30 лет. И вот исходя из этого 30-летнего срока уплаты за капремонт и рассчитывается максимальное количество денежных средств, которые могут быть потрачены на этот дом. Потому что если мы потратим в два раза больше, чем они соберут через 30 лет, то к концу программы в 2044 году будет нечем ремонтировать те дома, которые придутся на последний период», — прокомментировал Станислав Суханов.Дома, которые не соберут за 30 лет сумму, достаточную, чтобы покрыть затраты на капремонт, из программы исключают, а проведение работ в них не будет рентабельным. С высокой долей вероятности, после 2044 года, если программу продлят еще на 30 лет, к ним отнесут и «сталинки». Срок эксплуатации жилых зданий, построенных в 30-40-х годах прошлого века, составляет 125 лет при условии реконструкции здания где-то в середине, то есть 1990-2000-х годах. Между тем даже в Екатеринбурге есть «сталинки», которые простояли без капремонта с момента ввода в эксплуатацию. Естественно, при таких условиях ни о какой реконструкции межэтажных перекрытий речи не идет. С учетом этого к 2040-2050-м годам большинство «сталинок», скорее всего, будет находиться уже в аварийном состоянии.По данным сайта общественного проекта «Дом.МинЖКХ.РУ», жилой фонд Екатеринбурга включает 199 МКД 1930-х годов постройки площадью 554,1 тыс. кв. м., 326 МКД 1940-х (244 тыс. кв. м.) и еще 91 МКД, построенный в 1900-1920-х годах, общей площадью свыше 100 тыс. кв. м. Зачастую эти дома расположены в центре города или на гостевом маршруте. С учетом этого, к следующей программе капремонта архитектурный облик Екатеринбурга может претерпеть значительные изменения.