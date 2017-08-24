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«МегаФон» стал партнером соревнования «ТрансУрал-2017»

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. «МегаФон» обеспечил надежную связь для участников марафона «ТрансУрал-2017». Об этом сообщает пресс-служба уральского филиала компании.



«Любители бега из США, Швеции, Германии, Белоруссии и России покорили наивысшую точку Уральских гор. Поделиться эмоциями участники марафона «ТрансУрал-2017» смогли прямо с места событий — «МегаФон» обеспечил надежную связь в самом труднодоступном месте — на горе Народная. На такой высоте мобильная сеть впервые появилась благодаря телеком-инженерам оператора», — говорится в сообщении.



Рекорд по скоростному восхождению на гору Народная поставил россиянин Евгений Марков из села Петрокаменское. На покорение вершины в 1 тыс. 895 метров у него ушло 2 часа 32 минуты. Примерно столько же времени проговорил по телефону каждый участник марафона за одни сутки. Всего более 100 любителей бега проговорили порядка 360 часов в сети «МегаФон».



«Этот проект стал для нашей компании настоящим вызовом, проверкой на прочность. Нам не сразу удалось взять высоту, но мы сделали все возможное и невозможное, чтобы участники были на связи. Мы надеемся, что этот проект привлечет сюда дополнительный поток туристов, которые своими глазами увидят красоту Уральских гор», — отметил инженер по эксплуатации фиксированных сетей Сыктывкарского отделения компании «МегаФон» на Урале Дмитрий Норматов.



«Огромное спасибо специалистам компании «МегаФон» за организацию связи в таком удаленном уголке нашей страны. Ведь ничто так не мотивирует на победу, как голоса дорогих людей, любимой жены и дочери, которые за тебя переживают. Благодаря их поддержке и компании «МегаФон» я и связь были на высоте», — поделился впечатлениями абсолютный чемпион гонки Евгений Марков.

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