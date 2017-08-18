«Бухта Квинс»: попытка реабилитации

Сегодня министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков в сопровождении представителей СМИ посетил коттеджный поселок «Бухта Квинс» по ул. Изоплитной, 23 в Екатеринбурге. Глава ведомства ознакомится с ходом работ на проблемном объекте, возведение которого началось еще в 2008 году. Участники мероприятия осмотрели квартиры, предназначенные для передачи пайщикам, и узнали о предполагаемой дальнейшей судьбе проекта.Напомним, строительство поселка вблизи озера Шарташ началось в 2008 году. Застройщиком объекта являлось ООО «Дигитал-Ай», подконтрольное семье директора Театра эстрады, шансонье Александра Новикова. Бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов выступал бизнес-партнером А. Новикова в данном проекте.Еще в 2011-2012 годах 65 семей пайщиков жилищно-строительного кооператива (ПЖСК), вложившие в стройку в совокупности 134 млн руб., должны были получить жилье. Однако граждане ждут этого до сих пор: в 2013 году работы на объекте практически прекратились.«Причиной замедления строительства был кризис 2010-2011 годов. Какое-то время после этого мы еще проводили работы из имеющихся средств, но потом они кончились», — пояснил М. Шилиманов.После многочисленных протестных акций пайщиков 23 ноября 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств участников ПЖСК «Бухта Квинс». По версии следствия, в период с 2010 по 2012 год А. Новиков и М. Шилиманов в качестве фактических руководителей ПЖСК в составе организованной преступной группы совершили хищение денежных средств пайщиков в размере порядка 50 млн руб. В январе 2017 года участникам группы было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере», а часть имущества А. Новикова арестована.После январских судов работы на площадке «Бухты Квинс» возобновились. В начале июля А. Новиков, выступающий в роли инвестора, заявил о том, что жилье пайщиков достроено.Однако в ходе проведенного сегодня осмотра площадки стало ясно, что завершена только внешняя отделка трехсекционного многоквартирного дома. При этом коммуникации не подведены, внутренние работы находятся в процессе выполнения, а территория не благоустроена.«Все строительно-монтажные работы на объекте завершены еще месяц назад. Остальное планируем закончить в сентябре. Договоры на теплоснабжение сейчас находятся на последней стадии согласования, но ввод уже выполнен. То же самое с водоснабжением. По канализации было принято решение о строительстве локальных очистных сооружений, так как центрального коллектора в микрорайоне нет. Эту работу мы планируем на следующий год. Пока же будем использовать существующие системы канализации, оставшейся от находившихся здесь ранее строений совхоза «Цветы Урала», — пояснил М. Шилиманов, по-прежнему руководящий стройкой.По его словам, согласие МУП «Водоканал» на эту схему уже получено. После завершения работ по техприсоединению будет выполнено благоустройство прилегающей к дому территории.Что касается дальнейшей судьбы проекта, который изначально включал несколько многоквартирных домов и коттеджей, А. Новиков рассказал, что вторая очередь «Бухты Квинс» возводиться не будет.«Первый дом достроен на мои личные деньги: это 72 млн руб. И никаких доплат я ни с кого не прошу. Но на вторую очередь пайщики собрали смешную сумму, так как участниками ПЖСК «Бухта Квинс» был создан негативный информационный фон. Поэтому возводить новые дома никто не будет. Однако как собственник участка я заинтересован в дальнейшей застройке земли, поэтому территория будет разгорожена забором, и там появится другой проект, живущий по своим законам», — пояснил он.М. Шилиманов уточнил, что покупателям квартир во второй очереди будет предоставлено жилье в первом доме.«Я вижу, что работы действительно приближаются к окончанию, застройщик с задачами справляется. Думаю, в сентябре-начале октября мы получим готовый объект, который можно будет ввести в эксплуатацию. Но для этого необходимо получить все согласования, акты, связанные с благоустройством территории, водоотведением. Тогда можно будет заявляться на ввод дома в эксплуатацию», — сообщил М. Волков по итогам осмотра площадки.Впрочем, пайщики «Бухты Квинс», которых к осмотру объекта не допустили, отмечают, что поверят в завершение работ только когда получат колючи от своего жилья и все документы. Дело в том, что организаторы строительства уже не раз дезинформировали граждан относительно сроков сдачи дома. Также участники ПЖСК сомневаются, что квартир в первой очереди проекта хватит на всех.УрБК будет следить за развитием событий.