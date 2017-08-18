Новости дня

В Кольцово таможенники изъяли у гражданки Таджикистана 21 кг бус и платков

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Накануне сотрудник таможенного поста в аэропорте Кольцово задержал более 500 шт. бус и платков общим весом 21 кг, которые везла пассажирка рейса «Душанбе — Екатеринбург». Об этом сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.



«По объяснению гражданки Республики Таджикистан следует, что везла она купленные товары для подарков своим друзьям в г. Магнитогорск. О том, что товары необходимо было задекларировать, она не знала», — комментируют в пресс-службе ведомства.



Такое количество продукции (более 500 шт.) не может относиться к товару, предназначенному для личного пользования. В связи с этим сотрудники таможни вынесли определение об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».



Санкция этой статьи предусматривает штраф для граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения. Сама продукция может быть конфискована. Сейчас товар оценивают таможенные эксперты.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: