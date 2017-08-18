Новости дня
В Кольцово таможенники изъяли у гражданки Таджикистана 21 кг бус и платков
18 август 2017 (10:23)
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Накануне сотрудник таможенного поста в аэропорте Кольцово задержал более 500 шт. бус и платков общим весом 21 кг, которые везла пассажирка рейса «Душанбе — Екатеринбург». Об этом сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.
«По объяснению гражданки Республики Таджикистан следует, что везла она купленные товары для подарков своим друзьям в г. Магнитогорск. О том, что товары необходимо было задекларировать, она не знала», — комментируют в пресс-службе ведомства.
Такое количество продукции (более 500 шт.) не может относиться к товару, предназначенному для личного пользования. В связи с этим сотрудники таможни вынесли определение об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».
Санкция этой статьи предусматривает штраф для граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения. Сама продукция может быть конфискована. Сейчас товар оценивают таможенные эксперты.
«По объяснению гражданки Республики Таджикистан следует, что везла она купленные товары для подарков своим друзьям в г. Магнитогорск. О том, что товары необходимо было задекларировать, она не знала», — комментируют в пресс-службе ведомства.
Такое количество продукции (более 500 шт.) не может относиться к товару, предназначенному для личного пользования. В связи с этим сотрудники таможни вынесли определение об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».
Санкция этой статьи предусматривает штраф для граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения. Сама продукция может быть конфискована. Сейчас товар оценивают таможенные эксперты.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Кольцово таможенники задержали китаянку с 3 млн рублей
- На Кольцовской таможне изъяли 20 кг женских платьев
- В аэропорту Кольцово таможенники изъяли у жительницы Башкортостана 34 свадебных платья
- Таможенники в аэропорту Кольцово задержали партию живых крабов весом 5 кг
- С начала 2010 года структурными подразделениями Нижнетагильской таможни возбуждено 57 дел об административном правонарушении
Loading...