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В Кольцово таможенники изъяли у гражданки Таджикистана 21 кг бус и платков

18 август 2017 (10:23)

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Накануне сотрудник таможенного поста в аэропорте Кольцово задержал более 500 шт. бус и платков общим весом 21 кг, которые везла пассажирка рейса «Душанбе — Екатеринбург». Об этом сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.

«По объяснению гражданки Республики Таджикистан следует, что везла она купленные товары для подарков своим друзьям в г. Магнитогорск. О том, что товары необходимо было задекларировать, она не знала», — комментируют в пресс-службе ведомства.

Такое количество продукции (более 500 шт.) не может относиться к товару, предназначенному для личного пользования. В связи с этим сотрудники таможни вынесли определение об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

Санкция этой статьи предусматривает штраф для граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения. Сама продукция может быть конфискована. Сейчас товар оценивают таможенные эксперты.

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