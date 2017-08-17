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Чиновника МУГИСО оштрафовали за нарушение порядка предоставления госуслуг

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Прокуратура Свердловской области провела проверку по обращению индивидуального предпринимателя о бездействии должностных лиц регионального министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Проверкой установлено, что предприниматель в марте 2017 года подал заявление в министерство о переводе принадлежащих ему на праве собственности пяти земельных участков из земель сельхозназначения в земли особо охраняемых территорий и объектов для использования с целью ведения деятельности в сфере отдыха, туризма и оздоровления граждан.



В нарушение требований федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» МУГИСО приняло решение о возврате ходатайства заявителю при отсутствии правовых оснований. Кроме того, государственная услуга в виде принятия министерством решения о возврате ходатайства заявителю предоставлена предпринимателю с нарушением установленного законом тридцатидневного срока.



В целях устранения выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих, прокуратура области внесла представление в адрес МУГИСО, которое находится на рассмотрении.



Более того, по данному факту прокуратура области возбудила в отношении начальника отдела по контролю и управлению земельными ресурсами департамента земельных отношений министерства административное дело по части 1.1 статьи 5.63 КоАП РФ «Нарушения порядка предоставления государственной услуги».



Постановлением мирового судьи виновное должностное лицо оштрафовано на 4 тыс. руб. Решением Кировского районного суда Екатеринбурга постановление мирового судьи оставлено без изменения. Судебный акт вступил в законную силу.

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