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За неделю инвесторы вывели из российских фондов 4,5 млн долл. США
11 август 2017 (13:05)
УрБК, Москва, 11.08.2017. Инвесторы за неделю со 3 по 9 августа вывели из фондов, ориентированных на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов) 4,5 млн долл. США против притока в 40,3 млн долл. США неделей ранее. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Аналитики ссылаются на данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), приведенные в обзоре компании «Сбербанк КИБ».
Аналитики ссылаются на данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), приведенные в обзоре компании «Сбербанк КИБ».
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