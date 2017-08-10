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УК «Чкаловская» возглавила антирейтинг управляющих компаний Екатеринбурга с долгом в 172,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. В Екатеринбурге 100 управляющих компаний рискуют не получить паспорт готовности к зиме из-за долгов перед энергетиками. Об этом сообщает пресс-служба свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



«ЭнергосбыТ Плюс» как представитель ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» уведомил администрацию Екатеринбурга о риске невыдачи актов готовности к осенне-зимнему периоду-2017 (ОЗП) ста управляющим компания Екатеринбурга из-за многомиллионных долгов последних за тепло и горячую воду. Антирейтинг возглавила УК «Чкаловская» с долгом 172,3 млн руб.», — говорится в сообщении.



Общий долг управляющих компаний, попавших в «черный список», перед поставщиком теплоресурсов приблизился к 1 млрд руб.



На седьмом месте «черного списка» — 12 управляющих компаний Кировского района с суммой задолженности в 27,7 млн руб. Лидер среди злостных должников — ТСЖ «Кедр» с долгом 6,9 млн руб.



Шестое место занимают неплательщики за энергоресурсы Октябрьского района с задолженностью в 39 млн руб. «Лавры победителя» достались управляющей компании «Пионер», чья задолженность превысила 18 млн руб.



10% от общей суммы долга приходится на недобросовестные УК и ТСЖ Железнодорожного района, занимающие пятое место в «антирейтинге». Здесь «отличилась» УК «Стрела». Ее долг — 52 млн руб.



Долг в 123 млн руб. вывел исполнителей коммунальных услуг (ИКУ) Ленинского района на четвертое месте. Совокупная задолженность за энергоресурсы достигла 123,5 млн руб. На основного должника — ООО «Ремстройкомплекс» — приходится большая половина долга — 70 млн руб.



Тройку «победителей» антирейтинга открывает Верх-Исетский район с самым крупным должником — АО «УК «Евразийский расчетный центр» (74 млн руб.). Общая задолженность района — 144,4 млн руб.



На второе место в антирейтинге претендует Орджоникидзевский район с задолженностью в 215 млн руб. Среди должников выделяются «УЖК ЖКО-Екатеринбург» (122, 2 млн руб.) и ТСЖ «Эльмашевское» (6,4 млн руб.). Антирейтинг возглавила управляющая компания «Чкаловская» с долгом в 172,3 млн руб. А всего задолженность 20 исполнителей коммунальных услуг Чкаловского района превышает 289 млн руб.



Сверка по задолженности за использованные теплоресурсы по состоянию на 1 сентября — обязательный этап в порядке организации подключения потребителя к теплу. Одним из условием подключения в ОЗП является отсутствие задолженности.

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