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За год рынок МФО в УрФО вырос на 18%

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. По итогам I полугодия 2017 года рынок микрофинансовых организаций в Уральском федеральном округе достиг 21 млрд руб., рост за годовой период составляет порядка 18%. Об этом сообщает пресс-служба компании «Секвойя Кредит Консолидейшн».



На округ приходится порядка 10-11% от общего объема. На сегодня микрофинансовые организации выдают каждый третий займ в сегменте беззалогового розничного кредитования.



«Порядка 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 8% имеют просроченную задолженность до 30 дней (однако она уже не является технической), 20% по определенным причинам (низкий доход, непостоянное место работы, отсутствие филиала банка в населенном пункте) обращаются сразу в МФО, 18% имеют положительную кредитную историю. При этом 14% клиентов МФО не смогли получить кредит в банке по причине отсутствия кредитной истории», — говорится в исследовании.



Процент одобрения по первичным заявкам в МФО с хорошо развитой скоринговой системой составляет порядка 20-25%. Процент одобрения вторичных (тех, кто обратился за займом повторно, — прим. ред.) — 60-70%.



На текущий момент около 60% клиентов МФО в УрФО оформляют займы на неотложные нужды, около 22% — на ремонт, 4% — на покупку техники/мебели, 14% называют другую причину.



Доля повторных клиентов МФО в регионе на текущий момент составляет порядка 48% против 34% на аналогичный период прошлого года. Рост — 41%.



«Говоря о портрете заемщика в регионе, сегодня 50% займов выдается людям в возрасте от 35 до 40 лет. Услугами МФО чаще всего пользуются люди, не состоящие в браке, без детей (55%), со средним специальным образованием (78%). В качестве сферы занятости заемщики указывают розничную торговлю, туристические и финансовые услуги — на них приходится около 26%, 22% — производственная сфера, 33% — сфера услуг, 10% — государственная служба, 10% — другая сфера», — говорится в сообщении.

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