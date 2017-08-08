Срок сдачи гостиницы «Дели» вновь перенесли

В июне 2016 года девелопер в лице ТДЦ «Мегаполис» анонсировал разморозку строительства кирпичной гостиницы «Дели» в Екатеринбурге. Предполагалось, что к августу 2017 года долгострой превратится в современный торгово-офисный центр. Однако застройщик в очередной раз не выполнил взятые на себя обязательства. Активная фаза работ на объекте так и не началась. В результате строительство здания снова оказалось заморожено.Корреспондент ИАА «УралБизнесКонсалтинг» посетил место строительства гостиницы «Дели». Визуально готовность объекта за последний год никак не изменилась. На площадке нет ни одного рабочего. Также отсутствует строительная техника. Все это свидетельствует о том, что гостиница в очередной раз оказалась заброшена.Внешнее состояние объекта оставляет желать лучшего. Конструкции из красного кирпича после длительного простоя постепенно разрушаются. Есть большие сомнения, что они пригодны для продолжения строительства. В связи с этим можно услышать разные точки зрения на перспективы реализации этого проекта. Многие наблюдатели уверены, что девелоперу необходимо полностью снести старое здание и возвести на его месте новое.Фасад объекта со стороны выглядит необлагороженным. В канун проведения в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу это вызывает серьезную тревогу. Известно, что здание, которое заметно портит архитектурный облик города, находится на гостевом маршруте. Поэтому местные власти заинтересованы в том, чтобы «спрятать» этот проблемный объект подальше от иностранных граждан.Шансов достроить этот объект до начала ЧМ-2018 практически нет. Судя по паспорту, ввод в эксплуатацию гостиницы «Дели» перенесли с августа 2017 года на август 2018 года. Причем дату на информационном стенде исправили вручную. Как известно, чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 18 июля 2018 года.Отметим, что строительство гостиницы «Дели» в Екатеринбурге началось еще в 1995 году. Проектную документацию разрабатывало ЗАО «Екатеринбурггорпроект». Однако уже в 1997 году работы по возведению здания прекратились. Владелец объекта — российско-индийская компания «Екатеринбург-Дели» — заморозил стройку. Через некоторое время застройщик был ликвидирован.В 2002 году здание перешло в собственность ООО «Торгово-деловой центр «Мегаполис», принадлежащее предпринимателю Сергею Флеганову (бизнесмен владеет также ТЦ «Сити-Центр» и ТЦ «Мегаполис»). Однако собственник решил сменить профиль объекта: гостиница должна была превратиться в торгово-офисный центр с одноименным названием. Муниципалитет дал добро с условием, что застройщик должен организовать подземную парковку на противоположной стороне улицы Куйбышева, а также подземный переход под проезжей частью.Реконструкция и достройка бывшей гостиницы должны были начаться летом 2005 года, первую очередь строительства планировалось ввести в эксплуатацию в конце 2006 года, а вторую — в IV квартале 2007 года. Общая стоимость работ оценивалась в сумму порядка 30 млн долл США. Тогда Сергей Флеганов не смог найти средства на реализацию этого проекта.Летом 2012 года ТДЦ «Мегаполис» вновь вернулся к вопросу реконструкции «Дели». Тогда же с архитектурным бюро «Борисов & Партнеры» был заключен договор о создании проекта трехзвездочного отеля с торговыми и офисными элементами. Однако этот проект также остался нереализованным. В 2016 году ситуация повторилась.Есть большие сомнения, что ТДЦ «Мегаполис» способен завершить реализацию этого проекта. В конце прошлого года в отношении компании был подан иск о банкротстве. Несмотря на то, что ТДЦ «Мегаполис» пока удается оставаться на плаву, очевидно, что у компании просто нет средств для завершения строительства такого масштабного проекта.