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В Ирбите компания «Резерв» оштрафована за сброс отходов в реку
7 август 2017 (10:50)
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. В Ирбите компания ООО «Резерв» оштрафована на 10 тыс. руб. за нарушение природоохранного законодательства при использовании реки Ница. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что коммерческая организация использовала водный объект для сброса сточных вод и загрязняющих веществ без разрешительных документов.
По результатам проверки прокуратура в отношении директора ООО «Резерв» Сергея Ерженкова возбудила административное дело по ст. 7.6 КоАП РФ «Использование водного объекта без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью», по результатам рассмотрения которого руководитель предприятия оштрафован на 10 тыс. руб.
Кроме того, прокуратура директору юридического лица внесла представление с требованием принять меры к устранению нарушений.
По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а предприятием направлены в уполномоченные органы исполнительной власти документы, необходимые для получения решения о предоставлении водного объекта в пользование и разрешения на сбросы веществ и микроорганизмов в водный объект.
Установлено, что коммерческая организация использовала водный объект для сброса сточных вод и загрязняющих веществ без разрешительных документов.
По результатам проверки прокуратура в отношении директора ООО «Резерв» Сергея Ерженкова возбудила административное дело по ст. 7.6 КоАП РФ «Использование водного объекта без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью», по результатам рассмотрения которого руководитель предприятия оштрафован на 10 тыс. руб.
Кроме того, прокуратура директору юридического лица внесла представление с требованием принять меры к устранению нарушений.
По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а предприятием направлены в уполномоченные органы исполнительной власти документы, необходимые для получения решения о предоставлении водного объекта в пользование и разрешения на сбросы веществ и микроорганизмов в водный объект.
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