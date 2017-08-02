Новости дня

ЕВРАЗ организовал пешеходные квесты для жителей Нижнего Тагила и Новокузнецка

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. В честь своего 25-летия ЕВРАЗ запустил пешеходные квесты по крупнейшим городам своего присутствия: в Нижнем Тагиле и Новокузнецке. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



В каждом из городов проложены три уникальных маршрута, которые помогут лучше узнать историю и достопримечательности промышленных центров страны.



«Бесплатные квесты доступны всем желающим. Чтобы начать игру, нужно зарегистрироваться на сайте www.evraz-gorod.ru, выбрать город и маршрут. Для прогулки понадобится лишь телефон, подключенный к интернету. Путешествовать по городу можно самостоятельно или в компании друзей. Количество участников и время на выполнение заданий не регламентировано — можно в любое время прерваться, а затем вернуться на маршрут.



Цель игры — правильно ответить на вопросы об интересных местах города. За верные ответы начисляются бонусные очки, за ошибки и использование подсказок — штрафные баллы. Рубрика «А знаете ли вы…» расскажет городские легенды, в рубрике «Отзывы» можно делиться своими впечатлениями и фотографиями. После завершения квеста программа расскажет, насколько хорошо вы знаете родной город, а ценители здорового образа жизни смогут узнать, сколько калорий удалось потратить за время прохождения маршрута.



Тагильчане познакомятся с любопытными фактами об истории и архитектуре Ленинского района, Красного камня, Выи, пройдут по Горбатому мосту, раскроют тайны Драматического театра и легендарных тагильских подносов», — говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: