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ЕВРАЗ организовал пешеходные квесты для жителей Нижнего Тагила и Новокузнецка
2 август 2017 (17:51)
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. В честь своего 25-летия ЕВРАЗ запустил пешеходные квесты по крупнейшим городам своего присутствия: в Нижнем Тагиле и Новокузнецке. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
В каждом из городов проложены три уникальных маршрута, которые помогут лучше узнать историю и достопримечательности промышленных центров страны.
«Бесплатные квесты доступны всем желающим. Чтобы начать игру, нужно зарегистрироваться на сайте www.evraz-gorod.ru, выбрать город и маршрут. Для прогулки понадобится лишь телефон, подключенный к интернету. Путешествовать по городу можно самостоятельно или в компании друзей. Количество участников и время на выполнение заданий не регламентировано — можно в любое время прерваться, а затем вернуться на маршрут.
Цель игры — правильно ответить на вопросы об интересных местах города. За верные ответы начисляются бонусные очки, за ошибки и использование подсказок — штрафные баллы. Рубрика «А знаете ли вы…» расскажет городские легенды, в рубрике «Отзывы» можно делиться своими впечатлениями и фотографиями. После завершения квеста программа расскажет, насколько хорошо вы знаете родной город, а ценители здорового образа жизни смогут узнать, сколько калорий удалось потратить за время прохождения маршрута.
Тагильчане познакомятся с любопытными фактами об истории и архитектуре Ленинского района, Красного камня, Выи, пройдут по Горбатому мосту, раскроют тайны Драматического театра и легендарных тагильских подносов», — говорится в сообщении.
В каждом из городов проложены три уникальных маршрута, которые помогут лучше узнать историю и достопримечательности промышленных центров страны.
«Бесплатные квесты доступны всем желающим. Чтобы начать игру, нужно зарегистрироваться на сайте www.evraz-gorod.ru, выбрать город и маршрут. Для прогулки понадобится лишь телефон, подключенный к интернету. Путешествовать по городу можно самостоятельно или в компании друзей. Количество участников и время на выполнение заданий не регламентировано — можно в любое время прерваться, а затем вернуться на маршрут.
Цель игры — правильно ответить на вопросы об интересных местах города. За верные ответы начисляются бонусные очки, за ошибки и использование подсказок — штрафные баллы. Рубрика «А знаете ли вы…» расскажет городские легенды, в рубрике «Отзывы» можно делиться своими впечатлениями и фотографиями. После завершения квеста программа расскажет, насколько хорошо вы знаете родной город, а ценители здорового образа жизни смогут узнать, сколько калорий удалось потратить за время прохождения маршрута.
Тагильчане познакомятся с любопытными фактами об истории и архитектуре Ленинского района, Красного камня, Выи, пройдут по Горбатому мосту, раскроют тайны Драматического театра и легендарных тагильских подносов», — говорится в сообщении.
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