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На нескольких центральных улицах Екатеринбурга запретят повороты налево
1 август 2017 (15:11)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. Центр организации движения Екатеринбурга установит новые знаки дорожного движения на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Для увеличения пропускной способности в IV квартале 2017 года службы установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на следующих улицах: Попова (от Репина до Московской), Бажова (от пр. Ленина до Первомайской), Щорса (от дома № 24 до Машинной), Инженерная (от Дагестанской до Профсоюзной), Рабочих (от Анри Барбюса до Крауля), а также на перекрестке Колмогорова — Одинарка.
Также для повышения безопасности движения дорожники запретят левый поворот на улице Мира (перед проспектом Ленина со стороны Малышева). У здания на Мира, 21 на перекрестке будет установлен знак «Движение прямо или направо», который обязывает водителей двигаться только в том направлении, которое изображено на знаке, за исключением маршрутных транспортных средств. Ранее водители разворачивались на этом участке для движения в обратном направлении по улице Мира. Это вызывало затруднения в движении общего потока и аварийные ситуации.
Кроме того, буде запрещен левый поворот на улице Карла Либкнехта (перед Ленина со стороны Первомайской в сторону Оперного театра). Исключение составит лишь общественный транспорт.
Для увеличения пропускной способности в IV квартале 2017 года службы установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на следующих улицах: Попова (от Репина до Московской), Бажова (от пр. Ленина до Первомайской), Щорса (от дома № 24 до Машинной), Инженерная (от Дагестанской до Профсоюзной), Рабочих (от Анри Барбюса до Крауля), а также на перекрестке Колмогорова — Одинарка.
Также для повышения безопасности движения дорожники запретят левый поворот на улице Мира (перед проспектом Ленина со стороны Малышева). У здания на Мира, 21 на перекрестке будет установлен знак «Движение прямо или направо», который обязывает водителей двигаться только в том направлении, которое изображено на знаке, за исключением маршрутных транспортных средств. Ранее водители разворачивались на этом участке для движения в обратном направлении по улице Мира. Это вызывало затруднения в движении общего потока и аварийные ситуации.
Кроме того, буде запрещен левый поворот на улице Карла Либкнехта (перед Ленина со стороны Первомайской в сторону Оперного театра). Исключение составит лишь общественный транспорт.
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