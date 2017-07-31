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В ходе протестов в Венесуэле погибли 16 человек

Число погибших в ходе протестов в Венесуэле возросло до 16 человек. Об этом сообщил губернатор штата Миранда Энрике Каприлес, передает портал «Газета.ру».



Каприлес заявил, что это был один из самых мрачных дней для страны.



«Один из самых мрачных дней в истории нашей родины. Опустите оружие! Уже убиты 16 венесуэльцев», — написал он.



Ранее сообщалось, что в Венесуэле в ходе протестов за сутки погибли 13 человек.

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