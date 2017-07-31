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Вблизи Новой Зеландии произошло сильное землетрясение

31 июль 2017 (17:07)

Около Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что эпицентр находился в 123 км к северо-востоку от острова Рауль.

По интенсивности землетрясение оценивается как «очень сильное».

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло к востоку от Курильских островов.

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