Дайджест
Япония потребовала усилить давление на КНДР
31 июль 2017 (13:28)
Япония требует от Китая и России усилить давление на Северную Корею из-за продолжающихся ракетных запусков Пхеньяна. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает ТАСС.
«Международное сообщество, в первую очередь, Китай и Россия, должно осознать суровую действительность и усилить давление на КНДР. Мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности нашей страны и защиты населения от угрозы со стороны Северной Кореи», — заявил Абэ.
В понедельник Абэ также провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, он договорился с Трампом о необходимости принятия дополнительных мер относительно Пхеньяна в связи с недавним ракетным запуском КНДР.
«Международное сообщество, в первую очередь, Китай и Россия, должно осознать суровую действительность и усилить давление на КНДР. Мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности нашей страны и защиты населения от угрозы со стороны Северной Кореи», — заявил Абэ.
В понедельник Абэ также провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, он договорился с Трампом о необходимости принятия дополнительных мер относительно Пхеньяна в связи с недавним ракетным запуском КНДР.
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