Анонсы

Коротко о событиях дня

В 12.00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20 а, 5 этаж, офис №502) состоится пресс-конференция заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Елены Сидоровой. С 1 января вступил в силу «Закон о коллекторах», который установил требования к коллекторской деятельности, надзор за этим сектором перешел под контроль судебных приставов. Каковы результаты проверок в Свердловской области? В каких случаях коллекторы привлекаются к ответственности?

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