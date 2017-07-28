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В Сысерти вынесен приговор первому замглавы города за превышение должностных полномочий

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. Вынесен приговор в отношении 34-летнего первого заместителя главы Сысертского городского округа Константина Сурина за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Судом установлено, что в период с января по сентябрь 2013 года К. Сурин, занимая должность главы Кашинской сельской администрации, документально оформил подложные выписки, содержащие заведомо недостоверную информацию о наличии у нескольких граждан права на различные земельные участки. При этом в их числе оказались отец чиновника и ряд знакомых обвиняемому лиц.



На основании подложных выписок указанными гражданами было оформлено право собственности на ряд земельных участков, расположенных на территории Сысертского городского округа. В результате противоправных действий муниципальному образованию «Сысертский городской округ» был причинен ущерб на общую сумму порядка 17 млн руб.



Сысертский районный суд назначил К. Сурину наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении с лишением права занимать должности в органах власти на срок 2 года.

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