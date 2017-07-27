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На шахте «Распадская» ЕВРАЗа с начала 2017 года добыли 4 млн тонн угля
27 июль 2017 (11:33)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. Коллектив шахты «Распадская» с начала 2017 года выдал на-гора 4 млн т угля (пройдя 12,5 км горных выработок), став одним их первых в Кузбассе, достигших такого результата за неполные 7 месяцев. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ.
По традиции горняков на поверхности чествовали руководители Распадской угольной компании.
«Шахта «Распадская» с каждым годом наращивает объемы угледобычи и позволяет компании оставаться лидером по добыче коксующегося угля в Кемеровской области. Рекордные цифры — это заслуга всего коллектива, который работает слаженно, продуктивно и безопасно», — заявил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.
На сегодняшний день «Распадская» увеличивает темпы проходки и добычи угля: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года шахтеры увеличили добычу в два раза и прошли на 4 км горных выработок больше.
Предприятие отрабатывает три лавы: 5а-7-30 на пласте 7-7а и 5а-10-20 и 4-10-29 — на пласте 10. Средняя ежемесячная добыча составляет от 420 до 700 тыс. т угля. Годовой план составляет 5,5 млн т угля.
Горняки шахты «Распадская» подошли к завершающему этапу инвестиционного проекта по освоению пласта 6-6а. В III квартале 2017 года будет запущена лава 4-6-33, балансовые запасы которой составят более 127 млн т. коксующегося угля ценной марки «ГЖ».
«Шахта «Распадская» добывает уголь ценной марки ГЖ, который востребован на отечественных и зарубежных рынках. После обогащения на фабрике «Распадская» концентрат поставляется на металлургические и коксохимические предприятия России, Украины и Юго-Восточной Азии», — говорится в сообщении.
По традиции горняков на поверхности чествовали руководители Распадской угольной компании.
«Шахта «Распадская» с каждым годом наращивает объемы угледобычи и позволяет компании оставаться лидером по добыче коксующегося угля в Кемеровской области. Рекордные цифры — это заслуга всего коллектива, который работает слаженно, продуктивно и безопасно», — заявил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.
На сегодняшний день «Распадская» увеличивает темпы проходки и добычи угля: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года шахтеры увеличили добычу в два раза и прошли на 4 км горных выработок больше.
Предприятие отрабатывает три лавы: 5а-7-30 на пласте 7-7а и 5а-10-20 и 4-10-29 — на пласте 10. Средняя ежемесячная добыча составляет от 420 до 700 тыс. т угля. Годовой план составляет 5,5 млн т угля.
Горняки шахты «Распадская» подошли к завершающему этапу инвестиционного проекта по освоению пласта 6-6а. В III квартале 2017 года будет запущена лава 4-6-33, балансовые запасы которой составят более 127 млн т. коксующегося угля ценной марки «ГЖ».
«Шахта «Распадская» добывает уголь ценной марки ГЖ, который востребован на отечественных и зарубежных рынках. После обогащения на фабрике «Распадская» концентрат поставляется на металлургические и коксохимические предприятия России, Украины и Юго-Восточной Азии», — говорится в сообщении.
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