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Более 70% россиян ничего не знают о криптовалюте
25 июль 2017 (16:55)
УрБК, Москва, 25.07.2017. Большинство россиян плохо информированы о том, что такое криптовалюта. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ.
Так, 72% респондентов впервые услышали этот термин во время опроса. В той или иной мере осведомлены 28% опрошенных, 16% из них что-то слышали, а 12% — знают хорошо. Пользовались криптовалютой не более 1% россиян.
Среди тех, кто осведомлен о криптовалюте, интересуются информацией и новостями по этой теме треть (34%) опрошенных. Более трети россиян, информированных о криптовалюте, считают выгодным вложение в нее денег (38%).
Более четверти (28%) опрошенных считают, что сейчас невыгодно приобретать криптовалюту. Треть затруднились оценить выгодность подобных сделок (33%). Что касается надежности вложений в криптовалюту, то ситуация прямо пропорциональна выгодности: 39% считают это ненадежным приобретением, а 29% — надежным.
Около половины граждан, осведомленных о криптовалюте, полагают, что это временное явление или мода (47%). Треть опрошенных (31%) считают, что криптовалюта — это деньги будущего.
Почти половина (48%) россиян, информированных о криптовалюте, полагают, что запрещать биткоины не нужно, и с 2015 года доля таковых выросла вдвое (с 23%). Треть опрошенных затруднилась ответить на вопрос.
Так, 72% респондентов впервые услышали этот термин во время опроса. В той или иной мере осведомлены 28% опрошенных, 16% из них что-то слышали, а 12% — знают хорошо. Пользовались криптовалютой не более 1% россиян.
Среди тех, кто осведомлен о криптовалюте, интересуются информацией и новостями по этой теме треть (34%) опрошенных. Более трети россиян, информированных о криптовалюте, считают выгодным вложение в нее денег (38%).
Более четверти (28%) опрошенных считают, что сейчас невыгодно приобретать криптовалюту. Треть затруднились оценить выгодность подобных сделок (33%). Что касается надежности вложений в криптовалюту, то ситуация прямо пропорциональна выгодности: 39% считают это ненадежным приобретением, а 29% — надежным.
Около половины граждан, осведомленных о криптовалюте, полагают, что это временное явление или мода (47%). Треть опрошенных (31%) считают, что криптовалюта — это деньги будущего.
Почти половина (48%) россиян, информированных о криптовалюте, полагают, что запрещать биткоины не нужно, и с 2015 года доля таковых выросла вдвое (с 23%). Треть опрошенных затруднилась ответить на вопрос.
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