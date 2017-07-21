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В Свердловской области 400 граждан не смогут выехать за границу из-за долгов по налогам

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. В Свердловской области налоговые инспекции наложили 400 ограничений на выезд за пределы России должников по налогам и сборам. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Свердловской области.



С начала 2017 года налоговые инспекции региона направили в суды 16 тыс. заявлений о взыскании с граждан задолженности по имущественным налогам на общую сумму 372 млн руб.



К неплательщикам налогов и сборов применяются жесткие меры, в числе которых аресты имущества, банковских счетов и невозможность выехать за границу. Так, за полгода налоговые инспекторы провели 208 арестов имущества и заморозили 500 счетов нарушителей в банках.



В результате налоговикам и приставам приходится принудительно взыскивать налоги. Так, жителю Серова, который задолжал бюджету 460 тыс. руб., выписали запрет на выезд за рубеж и арестовали недвижимость площадью 700 кв. м. А у мужчины из Екатеринбурга, долг которого превысил 6,5 млн руб., нашли и арестовали личный автомобиль. Отмечается, что кроме всего прочего, за неуплату налогов должники могут лишиться водительских прав.

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