Росприроднадзор оценил экологические проекты ММК

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Рамиль Низамов посетил Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) с целью проверки исполнения соглашения о сотрудничестве в области экологии. В состав делегации также вошли: начальник департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО Борис Леонтьев и руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области Виталий Курятников.«Магнитогорский металлургический комбинат осуществляет производственную деятельность с пониманием ответственности за воздействие на окружающую среду и стремится к созданию благоприятной экологической обстановки в городе. Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду является обязательным элементом стратегии, обеспечивающим долгосрочное и устойчивое развитие предприятия. Инвестиции в природоохранную деятельность ММК составят в этом году 3,8 млрд руб. Приоритетным направлением данной деятельности является снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», — сообщили в Управлении информации и общественных связей ММК.В 2016 году ММК, Минприроды, Росприроднадзор и Челябинская область подписали соглашение о сотрудничестве в области экологии, в рамках исполнения которого завершена реконструкция сероулавливающей установки в агломерационном цехе, вошла в строй газоочистная установка в электросталеплавильном цехе, а также построена система аспирации литейного двора доменной печи № 10 (в августе текущего года состоится запуск аспирационной установки доменной печи № 9). Свои подписи под документом тогда поставили министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров, заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов и генеральный директор ММК Павел Шиляев.«Мы постоянно модернизируем наши производственные мощности и агрегаты. При их строительстве используются самые современные, передовые технологии, которые позволяют в том числе минимизировать воздействие на окружающую среду. Наша стратегическая цель — чистый город, и ее реализация невозможна без внедрения новейших технологий для обеспечения экологической безопасности», — отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.Сразу два новых объекта, осмотренные делегацией, связаны именно со снижением выбросов в атмосферу. Это введенные в строй система аспирации доменной печи № 10 и новые газоочистные установки двухванного сталеплавильного агрегата.Также представители Росприроднадзора ознакомились с ходом выполнения реконструкции системы оборотного водоснабжения. Целью данного проекта является переход на максимально замкнутую систему оборотного водоснабжения, что позволит снизить до минимума экологическую нагрузку на Магнитогорское водохранилище.«Реализация проекта намечена на 2017-2018 годы. С его осуществлением объем сброса воды сократится в 11 раз. В рамках реализации проекта планируется создать комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенный для отделения пруда-охладителя от русловой части Магнитогорского водохранилища. Предстоит выполнить строительство гидромеханизированным способом дополнительной разделительной дамбы; водозаборного устройства для подпитки оборотной части водой; оборудованного затворами сбросного устройства, а также строительство систем контроля водопотребления и инженерных коммуникаций», — сообщили на ММК.«Магнитогорск — одна из территорий особого внимания Росприроднадзора, так как здесь существенная нагрузка на окружающую среду. Выполнено три серьезных проекта на сумму более 6 млрд руб. со значительным снижением выбросов загрязняющих веществ. Но на этом изменения в производственной цепочке Магнитогорского металлургического комбината не заканчиваются. Есть программа по агломерационному циклу, модернизации коксохимического производства. Росприроднадзор будет держать на особом контроле реализацию этих проектов», — отметил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Рамиль Низамов.Отметим, что недавно ММК стал победителем XIV отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности-2017».На нем были представлены материалы 56 предприятий из 24 регионов России, на которых трудится около половины всех работников горно-металлургического комплекса. ММК в прошлом не раз становился лауреатом этого конкурса. В нынешнем году Магнитка вошла в число победителей в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».Как отмечают на предприятии, полученная награда стала признанием усилий ММК по сокращению вредных воздействий на окружающую среду посредством перехода на современные технологические процессы, строительства природоохранных сооружений на базе наилучших имеющихся технологий.Для повышения результативности природоохранной деятельности в 2015 году компания разработала стратегическую инициативу «Чистый город», которая должна обеспечить к 2025 году низкий уровень загрязнения атмосферы города Магнитогорска (довести комплексный индекс загрязнения атмосферы до уровня менее 5 единиц). Общий объем инвестиций ММК в природоохранную деятельность до 2025 года составит около 36 млрд руб. Немалое внимание на предприятии уделяется и вопросам рационального использования энергоресурсов. Ежегодный экономический эффект от реализации программ энергоэффективности исчисляется сотнями миллионов рублей.