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Россияне стали чаще путешествовать в Москву

Летом 2017 года поток путешественников в Москву из других городов России резко вырос. Об этом эксперты туристического сервиса Biletix рассказали порталу «Лента.ру».



Специалисты выяснили, что количество забронированных россиянами авиабилетов в столицу (туда и обратно) на июнь-август увеличилось на 60% по сравнению с тем же периодом 2016 года.



Также стало известно, что наибольшее число туристов пребывает в российскую столицу из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Красноярска, Челябинска и Тюмени.

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