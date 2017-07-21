Дайджест

Россияне стали чаще путешествовать в Москву

21 июль 2017 (13:33)

Летом 2017 года поток путешественников в Москву из других городов России резко вырос. Об этом эксперты туристического сервиса Biletix рассказали порталу «Лента.ру».

Специалисты выяснили, что количество забронированных россиянами авиабилетов в столицу (туда и обратно) на июнь-август увеличилось на 60% по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Также стало известно, что наибольшее число туристов пребывает в российскую столицу из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Красноярска, Челябинска и Тюмени.

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