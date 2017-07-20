В Каменске-Уральском появились обманутые дольщики

В Свердловской области расширяется география проблемных строительных объектов. Громкие случаи заморозки жилых комплексов наблюдаются не только в Екатеринбурге, но и в малых уральских городах. Одним из примеров является Каменск-Уральский. Еще недавно здесь не было пострадавших дольщиков. Однако кризис на рынке жилья привел к тому, что застройщик в лице ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление-2» (СРСУ-2) оказался не способен выполнять взятые на себя обязательства.Руководитель пресс-службы администрации Каменска-Уральского Елена Шеремет сообщила УрБК, что компания сорвала сроки сдачи двух жилых домов по ул. Кутузова и пр. Победы. Обе стройки оказались заморожены на низкой стадии готовности.«Среди тех, кто заплатил СРСУ-2 за будущую недвижимость, — люди разных профессий. Немало тех, кто приобрел не существующие пока квадратные метры в ипотеку. Недавно глава города Алексей Шмыков инициировал встречу с горожанами, которые инвестировали свои деньги в эти проекты. Да, у муниципалитета нет полномочий влиять на застройщика, но сообща дольщики, город, прокуратура и ГЖИ в силах побудить СРСУ-2 возвести оба дома и сдать их «под ключ». Долгов за аренду земли, на которой должны быть построены дома, практически нет, разрешение на их строительство действует. Была бы, как говорится, добрая воля», — заявила Елена Шеремет.ИАА «УралБизнесКонсалтинг» изучило проектные декларации проблемных проектов. В частности, строительство жилого дома № 34 по пр. Победы (вблизи ул. Кунавина и Мичурина) стартовало во II квартале 2015 года и должно было завершиться в IV квартале 2016 года. Проект представляет собой пятиэтажное здание, в котором предполагается разместить 50 квартир: 20 однокомнатных, 15 двухкомнатных и 15 трехкомнатных. На цокольном этаже проект предполагал офисы общей площадью 429 кв. м. Число наземных парковочных мест — 10. Общая стоимость строительства — 115 млн руб.Второй проблемный объект СРСУ-2 в Каменске-Уральском расположен в микрорайоне «Южный» в квартале улиц Кутузова — Октябрьская — Каменская. Возведение объекта началось в I квартале 2016 года. Завершить проект планируется в III квартале 2017 года. Несмотря на то, что сроки еще не вышли, нет никаких сомнений, что застройщик не успеет сдать жилой дом в обозначенный срок. В настоящее время объект находится на стадии котлована. Никаких признаков активизации строительных работ на этой площадке не наблюдается.В этом пятиэтажном жилом доме запроектировано 90 квартир (по 18 на каждом этаже): 38 однокомнатных, 40 двухкомнатных и 12 квартир-студий. Гостевая парковка рассчитана на 35 машиномест. Проект предусматривает организацию площадок для детей дошкольного и школьного возраста, для взрослых, а также для чистки вещей. Общая площадь земельного участка составляет 6 тыс. 440 кв. м. Предполагаемая стоимость строительства — 117 млн руб.Следует отметить, что компания СРСУ-2 официально зарегистрирована в Екатеринбурге (на ул. Смоленская, 16), однако фактически организация расположена в Каменске-Уральском (на ул. Гоголя, 17а). Все проекты, в строительстве которых принимает участие СРСУ-2, находятся именно в этом городе. Учредителем компании является местный предприниматель Николай Спешилов.По всей видимости, СРСУ-2 оказалась в сложной ситуации из-за дефицита финансовых ресурсов. Собственных средств компании не достаточно для продолжения строительства многоэтажных домов в Каменске-Уральском. Расчет был на получение средств дольщиков. Однако кризис на рынке жилья привел к резкому сокращению числа сделок купли-продажи. Поэтому девелопер был вынужден заморозить свои объекты.Сколько точно дольщиков пострадало в результате действия СРСУ-2 — неизвестно. В двух объектах запроектировано 140 квартир. Поэтому очевидно, что речь идет о десятках горожан, которые заключили с застройщиком договор долевого участия. Сейчас все они оказались в сложной ситуации. Кто-то из них вынужден выплачивать ипотеку за несуществующие квартиры, остальные — тратить серьезные деньги на съемное жилье.