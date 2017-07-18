Летний турсезон-2017: простой и экономный

Представители уральского турбизнеса подводят предварительные итоги работы в летние месяцы и оценивают перспективы на «бархатный» сезон. Эксперты отмечают, что рынок в целом переходит в бюджетный сегмент: лидером продаж остается Турция, в тройку самых популярных направлений входят также недорогие Греция и Кипр. Интерес к экзотическим странам снижается. Россия по пакетным турам «проседает» не менее чем на 20% к прошлому году, спрос смещается в сторону самостоятельных путешествий.По словам директора компании «Инна-тур» Инны Аверьяновой, «высокий» сезон в этом году нельзя оценивать однозначно, несмотря на тенденцию к росту турпотока на зарубежных направлениях. Уральские туристы в основном выбрали экономный морской отдых, массовый спрос «стянула» на себя Турция.«Раннее бронирование было очень мощным, но потом наступил спад. Хорошие отели в основных странах отдыха давно «на стопе», цены по сравнению с весной значительно выросли, в том числе из-за изменения курса евро. Турция также к разгару сезона повысила расценки и на авиаперелет, и на проживание. Поэтому спонтанный спрос на летний период не слишком высок: все туристы экономят деньги и сегодня бронируют уже осень-зиму», — рассказала она.По оценке генерального директора ГК «Виста» Олега Хигера, первое место по объемам продаж, как и ожидалось, занимает Турция: ее доля в общем числе реализованных путевок достигает 35%. При этом пакетные туры на российские курорты составляют 20%, на Кипр — 8%, в Грецию — 5%. С небольшим отставанием продается Тунис, по 3-4% набирают Испания, Италия, Болгария и Черногория.«Нужно отметить, что по России спрос упал примерно на 20%, но это касается пакетных туров. Люди продолжают экономить, и «теневая», неофициальная часть рынка набирает обороты. Сейчас доля самостоятельных путешественников составляет порядка 75% от всех отдыхающих в Крыму и Краснодарском крае. Думаю, в совокупности Россия примет не меньше туристов, чем Турция, но бюджет государства от этого мало что получит», — пояснил Олег Хигер.Директор группы компаний «Зима-Лето» Ольга Гуляр отмечает, что падение интереса уральских туристов к курортам Крыма спровоцировал не только выход на рынок дешевой Турции, но и задержки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», а также неблагоприятная погода.«В прошлом году многие были разочарованы высокими ценами и низким качеством сервиса, поэтому в 2017 году доля бронирования Крыма снизилась. При этом прецедент с «ВИМ-Авиа» создал у туристов опасения по поводу отдыха на полуострове, которые были усилены плохой погодой на курортах, державшейся весь июнь. На фоне этих факторов, а также высокого спроса на Турцию и другие зарубежные курорты, по итогам лета мы ожидаем сокращения продаж по Крыму более чем на 30%», — рассказала Ольга Гуляр.Также в текущем сезоне эксперты отмечают снижение интереса к экзотическим направлениям отдыха. Хотя зарубежные туры в целом набирают утраченную за годы кризиса популярность, туристы выбирают простые и недорогие маршруты.«Сегодня спрос на экзотические туры крайне невелик: отрицательную динамику мы наблюдаем даже по сравнению с прошлым годом. Если летом 2016 года продавались Таиланд, Вьетнам, Китай, то сегодня турецкие курорты все перекрыли», — пояснила директор турфирмы «Либерти» Ольга Свечкова.Несколько иная картина рынка складывается в vip-сегменте. По словам Инны Аверьяновой, здесь интерес к Турции и России не слишком высок: состоятельные туристы предпочитают посетить страны, где давно не были, в том числе из-за сокращения географии авиаперелетов из Екатеринбурга.«Изюминкой» этого сезона стала Сицилия, куда есть прямой рейс из уральской столицы. Также пользуются спросом Италия и Кипр, хотя отельная база последнего очень ограничена. Современных гостиниц высокого уровня не так много: их нужно строить или реконструировать имеющиеся», — пояснила директор «Инна-тур».Что касается среднего чека, эксперты сходятся во мнении, что в массовом сегменте он практически не изменился к уровню прошлого года и составляет порядка 40 тыс. руб. с учетом того, что в настоящее время расценки достигают пика сезонного роста. Основным критерием выбора места и длительности отдыха остается ценовая доступность.«Нельзя сказать, что чек растет. Скорее он даже падает к уровню прошлого года, поскольку доходы населения остаются низкими, а значительных субсидий из бюджета не поступало. Люди выбирают отдых не из соотношения цены и качества, а по принципу доступности. При этом они готовы мириться со старым авиапарком и другими неудобствами. В целом рынок переходит в бюджетную нишу, дорогие премиальные сегменты продолжают сокращаться», — пояснил Олег Хигер.Таким образом, в целом лето 2017 года пока не принесло турбизнесу значительных сюрпризов, кроме ситуации с чартерами «ВИМ-Авиа». При этом продажи туров на «бархатный» сезон 2017 года, по оценке участников рынка, также в основном соответствуют прогнозам. В сентябре ожидается рост спроса на Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Вьетнам, Китай. Vip-туристы уже бронируют на осень речные круизы по странам Европы, экзотические морские туры, но этот сегмент составляет лишь 2-3% от общего объема рынка.