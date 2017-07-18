Новости дня

МЧС предупредило о сильном ветре и граде в Челябинске

УрБК, Челябинск, 18.07.2017. 19 июля в Челябинске прогнозируют небольшие дожди, местами умеренные с грозами, днем с градом, при грозах порывы ветра могут достигать 22 м/c. Об этом сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.



«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП», — говорится в сообщении.



МЧС рекомендует не выходить из зданий при усилении ветра и крупном граде.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: