PR-величие УВЗ осталось в прошлом

В последние годы НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) стал визитной карточкой российской промышленности. Завод постепенно превращался в дорогой бренд, занимая прочное место в информационном пространстве. Медийная активность УВЗ превосходила все ожидания. Регулярно появлялась информация о новых «прорывных» проектах. Корпорация тратила серьезные средства на продвижение своей продукции на крупнейших промышленных и военных выставках. Появлялись громкие медиапроекты: «Танкопедия», «UVZ-Shop». Однако в этом году стратегия предприятия полностью изменилась. Из-за глубоких экономических проблем и огромных убытков завод был вынужден свернуть свою медийную активность. Эти изменения начались после того, как в конце прошлого года предприятие передали под управление госкорпорации «Ростех». В марте 2017 года новым гендиректором корпорации был назначен Александр Потапов.Одним из примеров кардинального изменения медиастратегии УВЗ является участие в международной промышленной выставке «Иннопром». В предыдущие годы стенд корпорации был одним из самых дорогих и инновационных. Эксперты сходились во мнении, что УВЗ задавал планку для остальных участников-гигантов. Многие крупнейшие предприятия считали большой удачей разместить свой стенд в непосредственной близости от корпорации. Это было гарантией большой посещаемости.В 2014 году главной «фишкой» на «Иннопроме» стал инновационный низкопольный трамвай R1, который разработали специалисты УВЗ. В народе этот образец прозвали «айфон на колесах». Тогда специалисты из многих стран мира высоко оценили разработку российского промышленного дизайна. Казалось, что заказы на R1 посыпятся один за другим. Однако реальность оказалась более жестокой. Российские предприятия отказались закупать инновационный трамвай из-за его дороговизны. Зарубежные компании также не проявили особого интереса к уральской новинке.В 2015-2016 годы УВЗ представил на «Иннопроме» более скромные разработки — первый опытный экземпляр бульдозера нового поколения Б11.8000 и гусеничный экскаватор ЭО-41211А. Однако никаких признаков экономии не было. Павильон УВЗ всегда находился на самом видном месте. Дизайнерская разработка стенда, плазменные панели размером с экскаватор, большое число девушек-моделей свидетельствовали о серьезных финансовых вложениях.В 2017 году корпорация приняла решение заметно ограничить свое участие в «Иннопроме». Как выяснилось, УВЗ отказался от своего стенда. Продукция предприятия была представлена на едином стенде «Ростеха» в конце третьего павильона. Посещаемость этого места оставляет желать лучшего.Также посетители «Иннопрома-2017» отметили скромность самого стенда УВЗ. Это касается и общей площади, и технической оснащенности. Про единственный экспонат — экскаватор производства ЧТЗ — гостям выставки рассказывали не девушки-модели, а сотрудники предприятия.Кроме того, гости мероприятия отметили, что корпорация впервые за последние годы не разместила на «Иннопроме» павильон фирменной одежды и сувениров UVZSHOP. Проблемы у имиджевого проекта УВЗ начались после смены собственника и руководства корпорации. В апреле аналогичный магазин сети закрылся в екатеринбургском аэропорту Кольцово, после чего в компании заявили о «пересмотре стратегии розничных продаж». В начале июля перестал работать и сайт UVZSHOP.Следует отметить, что УВЗ в последнее время не только ограничил свое участие на «Иннопроме», но и полностью потерял другую выставку — Russia Arms Expo. Не секрет, что прежнее руководство УВЗ во главе с Олегом Сиенко активно отстаивало это мероприятие. Буквально через месяц после смены менеджмента НПК «Уралвагонзавод» выставку перенесли из Нижнего Тагила в Подмосковье. Не исключено, что новые руководители корпорации намеренно решили отказаться от проведения форума, потому что подсчитали расходы на его организацию нецелесообразными. Не секрет, что УВЗ был ключевым спонсором этого мероприятия.Напомним, что выставка Russia Arms Expo — это одна из крупнейших международных выставок вооружений российского и зарубежного производства, организованная в 1999 году. На протяжении многих лет она являлась одним из самых значимых событий на Урале. Попытки перенести ее из Нижнего Тагила в Подмосковье предпринимались и раньше, но всегда успешно отбивались уральскими чиновниками и руководством УВЗ.Таким образом, корпорация за короткое свернула практически все свои медиапроекты. От былого PR-величия УВЗ не осталось и следа. Новый собственник в лице «Ростеха» не только не смог обеспечить реализацию анонсированных ранее планов, но и оказался неспособен в сжатые сроки улучшить финансовую ситуацию на предприятии. Известно, что УВЗ до сих пор имеет непогашенную задолженность перед своими контрагентами и регулярно отказывается выполнять взятые на себя обязательства.