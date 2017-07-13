Новости дня

На производственной площадке «Уралкварца» в Екатеринбурге погиб рабочий

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проводит проверку по факту несчастного случая, произошедшего 13 июня на производственной площадке ООО «Уралкварц». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.



По предварительной информации, в 14.00 во время разгрузки контейнера на работника предприятия обрушились каменные плиты. В результате он получил травмы, не совместимые с жизнью.



Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства об охране труда и производственной безопасности.



«Запрошены должностные инструкции на сотрудников предприятия с целью выяснения ответственных лиц за соблюдение техники безопасности при выполнении работ. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: