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В правительстве РФ рассмотрят варианты поддержки проектов Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. Президент России Владимир Путин рассмотрел обращения, переданные ему врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым, о реализации проектов в сфере здравоохранения и дорожного строительства. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора региона.



«В ходе рабочего визита главы государства в Свердловскую область врио губернатора передал ему несколько обращений о реализации социально значимых проектов. В частности, Евгений Куйвашев проинформировал Владимира Путина о планах создания на базе городской клинической больницы № 40 в Екатеринбурге регионального центра неотложной помощи. Сегодня требует завершения строительство операционного блока площадью 5,3 тыс. кв. м. Вице-премьер РФ Ольга Голодец доложит главе государства о вариантах поддержки проекта. Она также доложит президенту предложения по вопросу строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле», — говорится в сообщении.



Важный проект в области дорожного строительства, на поддержку в реализации которого рассчитывают свердловские власти — завершение строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги и участка между федеральными трассами Пермь — Екатеринбург и Екатеринбург — Челябинск. В общей сложности в течение нескольких лет на строительство потребуется порядка 6,7 млрд руб., что в итоге позволит полностью вывести с городских дорог транзитный, в первую очередь грузовой транспорт. Министру транспорта РФ Максиму Соколову поручено отдельно доложить главе государства о планах по региону.

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