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В Ревде суд дисквалифицировал директора управляющей компании «УК «СЖК»

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. В Ревде руководитель ООО «Управляющая компания «Северный жилищный комплекс» Виталий Светлолобов дисквалифицирован по решению суда из-за ненадлежащего управления многоквартирными домами. Об этом сообщает пресс-служба Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.



Как поясняют в надзорном органе, только за текущий год в департамент поступило 34 жалобы от граждан. На их основании инспекторы департамента провели 21 проверку, которые подтвердили факты нарушения в 19 многоквартирных домах из жилфонда УК.



Речь идет о домах в Ирбите по адресам улица Кирпичного завода, 14, переулок Камышловский, 1, улица Советская, 10, 14, 59, улица Первомайская, 10 и 26, улица Пролетарская, 9, 10, 69, улица Ленина, 11, улица Елизарьевых, 17, улица Октябрьская, 4, 8, 33, улица Свободы, 22, 25, 30, улица Орджоникидзе, 79.



По результатам проверок сотрудники надзорного органа выдали 15 предписаний с требованием устранить нарушения. В настоящее время нарушения по 10 предписаниям устранены, 5 предписаний находятся на контроле департамента.



В Госжилстройнадзоре отмечают, что директора УК Виталия Светлолобова в течение года неоднократно привлекали к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». В результате суд дисквалифицировал его сроком на один год. Решение вступило в законную силу с 31 мая 2017 года.



В настоящее время департамент организует проверку «УК «СЖК» на предмет соблюдения лицензионных требований.

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