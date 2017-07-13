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ЦБ: доля рубля в международных расчетах составляет менее 1%

УрБК, Москва, 13.07.2017. Доля рубля в международных расчетах составляет менее 1%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Банка России.



Проанализировав соответствие текущего положения денежной единицы критериям, определяющим статус мировой валюты, регулятор определил рубль как региональную валюту. Причем отмечается, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по показателям ВВП, экспорта, импорта и иностранных инвестиций доля расчетов рублем доходит до 60-80%.



По прогнозам ЦБ, в ближайшие 10 лет выход рубля за границы региональной валюты маловероятен. Поэтому российская денежная единица не станет валютой контрциклического спроса, как доллар США, а интерес международных инвесторов к российским активам в основном будет определяться мировой конъюнктурой.



«Для интернационализации рубля целесообразно использовать российскую валюту во внешнеторговых операциях, преимущественно через осуществление платежей за российский экспорт в рублях. Но перевод всего импорта за рубли пока маловероятен», — сообщает регулятор.



Отмечается, что для усиления международного присутствия рубля также необходимо продвигать национальную валюту в рамках ЕАЭС. Но это будет эффективно только при развитии интеграционных процессов в объединении, например, при создании общего финансового рынка. На сегодняшний день на российский рубль приходится 75% всех расчетов по сделкам внутри ЕАЭС.

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