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Минтруд намерен увеличить квоту на иностранных работников к ЧМ-2018
7 июль 2017 (09:46)
УрБК, Москва, 07.07.2017. Минтруд предлагает увеличить квоту на иностранных работников в этом году в России более чем на 22% для реализации инвестиционных проектов, в том числе к чемпионату мира по футболу 2018 года. Проект постановления правительства РФ с соответствующими поправками опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В настоящий момент квота на иностранных работников составляет чуть более 177 тыс. человек, это 82,7% от потребности на 2016 год.
В Минтруде напоминают, что в мае в России сняли ограничение на привлечение граждан из Турецкой республики, под действие которого попали 325 работодателей. В 2014 году доля привлеченных в Россию работников из Турции покрывала 21,3% от общей потребности страны, в 2015 году — 21,9%. В результате снятия ограничений потребность в работниках из Турции может вырасти почти в 4 раза.
«Исходя из вышеизложенного, предлагается увеличить потребность на 2017 год до 216 тыс. 181 человека, включая резерв потребности в размере 30% от потребности субъектов Российской Федерации, что составляет 49 тыс. 888 человек», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящий момент квота на иностранных работников составляет чуть более 177 тыс. человек, это 82,7% от потребности на 2016 год.
В Минтруде напоминают, что в мае в России сняли ограничение на привлечение граждан из Турецкой республики, под действие которого попали 325 работодателей. В 2014 году доля привлеченных в Россию работников из Турции покрывала 21,3% от общей потребности страны, в 2015 году — 21,9%. В результате снятия ограничений потребность в работниках из Турции может вырасти почти в 4 раза.
«Исходя из вышеизложенного, предлагается увеличить потребность на 2017 год до 216 тыс. 181 человека, включая резерв потребности в размере 30% от потребности субъектов Российской Федерации, что составляет 49 тыс. 888 человек», — говорится в сообщении ведомства.
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