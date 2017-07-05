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Обязательная регистрация беспилотников вводится в РФ с 5 июля

УрБК, Москва, 05.07.2017. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие вес от 250 граммов до 30 килограммов, с 5 июля необходимо регистрировать, следует из изменений, внесенных в Воздушный кодекс РФ. Об этом сообщает «Прайм».



Заниматься постановкой беспилотников на учет будет подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Ранее предприятие разработало технологию идентификации дронов.



Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в июне заявил, что банк провел с руководством Росавиации первые переговоры по регулированию использования дронов банками для доставки наличности.



Кроме того, «Аэрофлот» сообщал, что начнет использовать беспилотники для осмотра воздушных судов в ходе технического обслуживания.



Тема развития беспилотных систем, в частности, воздушных, обсуждалась на площадке ПМЭФ-2017. Оценки показывают, что объем этого рынка к 2035 году составит более 200 миллиардов долл. США, доля России в нем может приблизиться к 20%. Уже через 20 лет над РФ постоянно смогут находиться в воздухе не менее 100 тысяч беспилотников.

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