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Обязательная регистрация беспилотников вводится в РФ с 5 июля
5 июль 2017 (13:50)
УрБК, Москва, 05.07.2017. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие вес от 250 граммов до 30 килограммов, с 5 июля необходимо регистрировать, следует из изменений, внесенных в Воздушный кодекс РФ. Об этом сообщает «Прайм».
Заниматься постановкой беспилотников на учет будет подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Ранее предприятие разработало технологию идентификации дронов.
Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в июне заявил, что банк провел с руководством Росавиации первые переговоры по регулированию использования дронов банками для доставки наличности.
Кроме того, «Аэрофлот» сообщал, что начнет использовать беспилотники для осмотра воздушных судов в ходе технического обслуживания.
Тема развития беспилотных систем, в частности, воздушных, обсуждалась на площадке ПМЭФ-2017. Оценки показывают, что объем этого рынка к 2035 году составит более 200 миллиардов долл. США, доля России в нем может приблизиться к 20%. Уже через 20 лет над РФ постоянно смогут находиться в воздухе не менее 100 тысяч беспилотников.
Заниматься постановкой беспилотников на учет будет подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Ранее предприятие разработало технологию идентификации дронов.
Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в июне заявил, что банк провел с руководством Росавиации первые переговоры по регулированию использования дронов банками для доставки наличности.
Кроме того, «Аэрофлот» сообщал, что начнет использовать беспилотники для осмотра воздушных судов в ходе технического обслуживания.
Тема развития беспилотных систем, в частности, воздушных, обсуждалась на площадке ПМЭФ-2017. Оценки показывают, что объем этого рынка к 2035 году составит более 200 миллиардов долл. США, доля России в нем может приблизиться к 20%. Уже через 20 лет над РФ постоянно смогут находиться в воздухе не менее 100 тысяч беспилотников.
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