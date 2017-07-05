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Правительство РФ продлило действие продуктового эмбарго до конца 2018 года

УрБК, Москва, 05.07.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ, который продлевает до 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, наложивших на Россию санкции.



«Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн», — говорится в документе, размещенном на официальном сайте правительства РФ.

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