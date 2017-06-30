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«СвердНИИхиммаш» получил патент на новую модель оборудования для переработки РАО

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. АО «СвердНИИхиммаш» (предприятие машиностроительного дивизиона Росатома — Атомэнергомаша в Екатеринбурге) получило патент на полезную модель малогабаритной печи остекловывания высокоактивных отходов (РАО). Об этом сообщает пресс-служба компании.



Печь остекловывания является важнейшим узлом оборудования по переработке РАО и их последующей утилизации. Новая модель отличается от предшественников уменьшенными габаритами, стационарной системой охлаждения, а также тем, что ввод емкости для нагрева осуществляется через нижнюю часть печи при помощи подвижной платформы. Этот результат был достигнут за счет сокращения слоя теплоизоляции, внедрения развитой поверхности корпуса печи, позволяющей эффективно охлаждать наружную часть печи, и введения стационарной системы охлаждения печи.



Полезным техническим результатом после внедрения новой модели печи станет получение возможности замены как самой печи, так и отдельных ее компонентов в условиях горячей камеры радиохимических производств и атомных электростанций.



СвердНИИхиммаш имеет достаточно большой опыт разработки установок остекловывания с производительностью от 18 до 500 л/ч по исходному раствору, камерного исполнения и с дистанционной заменой отработавших ресурс электропечей. В частности, на ФГУП «ПО «Маяк» со второй половины восьмидесятых годов ХХ века и по 2007 год были поставлены четыре опытно-промышленных электропечи ЭП-500 разработки предприятия.



«Малогабаритные удаляемые электропечи должны прийти на смену громоздким стотонным электропечам большой производительности типа ЭП-500. Задача малогабаритных электропечей — переработка текущих отходов производства, в то время как электропечи типа ЭП-500 предназначены в основном для остекловывания накопленных отходов от основной деятельности предприятия», — отметил начальник научно-исследовательского отдела Денис Белоконь.



Следует отметить, что, помимо разработок в области иммобилизации РАО, «СвердНИИхиммаш» производит уникальное оборудование, необходимое для реализации проекта «Прорыв» Госкорпорации «Росатом». Так, в июне предприятие завершило отгрузку оборудования участка переработки топливных таблеток для АО «Сибирский химический комбинат» (г. Северск, Томская область). Участок предназначен для дробления бракованных топливных таблеток и хранения нитридного скрапа, и является частью производственной линии изготовления таблеток смешанного нитридного уран-плутониевого топлива (СНУП). Сумма контракта составила более 53 млн руб.

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