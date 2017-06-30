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РМК модернизирует фильтр печи MAERZ на Новгородском металлургическом заводе

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. На «Новгородском металлургическом заводе» (предприятие Русской медной компании, г. Великий Новгород) идет плановый ремонт фильтра отходящих газов медеплавильной печи MAERZ. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Фильтр «ФРИ-1500» предназначен для улавливания отходящих газов медеплавильной печи MAERZ. Плановый ремонт и модернизация оборудования идут в условиях действующего производства НМЗ. На время работ на печи временно задействован аналогичный фильтр троф-конвертера. В рамках модернизации в фильтре «ФРИ-1500» планируется установить более современные и эффективные фильтрующие элементы, а также обновить каркас устройства.



Плановый ремонт фильтра печи MAERZ должен завершиться в начале июля.



«Работа печи «Мерц» не возможна без фильтра отходящих газов, так как он обеспечивает безопасность труда и окружающей среды на предприятии. После планового ремонта и модернизации фильтр «ФРИ-1500» будет более эффективно улавливать выбросы», — сообщила начальник службы по охране окружающей среды ЗАО «НМЗ» Надежда Зингалева.

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