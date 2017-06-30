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РМК модернизирует фильтр печи MAERZ на Новгородском металлургическом заводе

30 июнь 2017 (10:20)

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. На «Новгородском металлургическом заводе» (предприятие Русской медной компании, г. Великий Новгород) идет плановый ремонт фильтра отходящих газов медеплавильной печи MAERZ. Об этом сообщает пресс-служба РМК.

Фильтр «ФРИ-1500» предназначен для улавливания отходящих газов медеплавильной печи MAERZ. Плановый ремонт и модернизация оборудования идут в условиях действующего производства НМЗ. На время работ на печи временно задействован аналогичный фильтр троф-конвертера. В рамках модернизации в фильтре «ФРИ-1500» планируется установить более современные и эффективные фильтрующие элементы, а также обновить каркас устройства.

Плановый ремонт фильтра печи MAERZ должен завершиться в начале июля.

«Работа печи «Мерц» не возможна без фильтра отходящих газов, так как он обеспечивает безопасность труда и окружающей среды на предприятии. После планового ремонта и модернизации фильтр «ФРИ-1500» будет более эффективно улавливать выбросы», — сообщила начальник службы по охране окружающей среды ЗАО «НМЗ» Надежда Зингалева.

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