Молоко из вредности

Накануне министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе выступления в Совете Федерации сообщил о том, что доля фальсифицированной продукции на российском рынке молока составляет 20%. С данными профильного надзорного органа такие цифры несколько расходятся. Так, Роспотребнадзор зафиксировал, что доля выявленных подделок в прошлом году составила 8% от общего объема проверенных молочных консервов и 4,3% — молочной продукции. На Среднем Урале ведомство забраковало почти четверть проверенной молочной продукции из-за несоответствия требованиям к качеству и фальсифицирования.В 2016 году молочные консервы и молочная продукция оказались лидерами по доле выявленного в ходе проверок фальсификата, сообщает Роспотребнадзор. По этому критерию забраковано 8% и 4,3% продукции соответственно. В течение прошлого года по представлению надзорного ведомства суды приостановили деятельность в России 12 предприятий, выпускавших фальсифицированную продукцию, более 250 дел направлены в правоохранительные органы. Чтобы ограничить оборот поддельной «молочки», Роспотребнадзор направил более 360 материалов об отзыве деклараций о соответствии и сертификатов соответствия в профильные органы.На Среднем Урале в прошлом году специалисты Роспотребнадзора проверили 61,4 т молочной продукции, из них забраковали 13,8 т (22,5%, в 2015 году — 21%). По данным ведомства, три основных причины забраковок — несоответствие требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству и фальсификация. В частности, специалисты обнаружили фальсификат среди сливочного масла, молочных консервов и сыра.«При производстве данной продукции молочный жир заменялся жирами немолочного происхождения», — указано в отчете Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.Роскачество опубликовало итоги исследования качества сыра «Российский» — одного из самых популярных у потребителей. Специалисты изучили 30 наиболее популярных на отечественном рынке торговых марок в ценовом диапазоне от 100 до 600 руб. В том числе в исследовании принял участие и сыр, произведенной в Свердловской области. В результате специалисты не смогли присудить «Знак качества» ни одному образцу.«Как показало исследование Роскачества, найти на отечественном рынке идеальный сыр «Российский», увы, невозможно. Обратим внимание, что с такой ситуацией Роскачество сталкивается впервые: среди всех исследованных образцов нет ни одного высококачественного продукта, который мог бы претендовать на российский «Знак качества». Этот факт говорит о том, что в целом картина на рынке по-настоящему народного сыра выглядит весьма пессимистично», — пришли к выводу авторы исследования.В частности, в двух пробах сыров торговых марок «Аппетитно Круглый Год» и «Магнит» была выявлена фальсификация — замена молочных жиров растительными. В октябре 2016 года в аналогичном исследовании сливочного масла специалисты забраковали по такому критерию шесть образцов из 64. Фальсификат был обнаружен в масле торговых марок «Вологодские луга», «ЛАВ», «Молочная ферма», «Молочный стиль», «Ржевушка», «Русское молоко».Причин для фальсифицирования продукции можно назвать сразу две. Во-первых, растительные жиры дешевле молочных, соответственно, снижается себестоимость продукта. Во-вторых, в России до сих пор наблюдается дефицит сырья для качественной молочной продукции. По расчетам Аналитического центра Союзмолоко совместно с MilkNews, дефицит молочных жиров для произведенной в 2016 году молочной продукции составил около 6%. Суммарный объем молочного жира, необходимого для выпущенных в прошлом году товаров, по предварительным данным, составил 872,9 тыс. т. При этом на переработку поступило 760,2 тыс. т молочного жира в виде сырого молока российского производства, 61,4 тыс. т — за счет импорта, около 1,9 тыс. т — за счет использования запасов. Откуда производители взяли еще 49,3 тыс. т для покрытия дефицита, неизвестно.Несмотря на позиционирование Свердловской области как «молочного региона», местные производители не могут полностью обеспечить жителей молоком. По данным Свердловскстата, в 2016 году в хозяйствах всех категорий региона — в том числе фермерских и частных — было произведено 675,8 тыс. т молока. Согласно нормативам потребительской корзины, в год взрослый человек употребляет 290 кг молока и молокопродуктов, пенсионер — 257,8 кг, ребенок — 360,7 кг. Если взять эти цифры и сопоставить их с численностью населения Среднего Урала, то получится, что региону в год необходимо 1 млн 272,8 тыс. т молока, то есть в два раза больше.Естественно, что в таких условиях рынок Свердловской области оказывается открыт для производителей молочной продукции из других регионов. Как показывает практика, значительная часть завозимых из других регионов молокопродуктов оказывается фальсифицированной или некачественной. При этом нередко подделки попадают на полки под наименованием несуществующих заводов. Эксперты не исключают, что в дальнейшем недобросовестные производители могут и присвоить себе названия благополучных брендов.